Grishaverse : de nouvelles têtes au casting

Par Renardeau, le mercredi 18 décembre 2019 à 19:29:42

Annoncé au début de l'année, le projet d'adaptation du Grishaverse de Leigh Bardugo par Netflix semble poursuivre son bonhomme de chemin.

Après la révélation d'une première partie du casting il y a deux mois, c'est au tour de 7 nouveaux acteurs (Calahan Skogman, Zoë Wanamaker, Kevin Eldon, Julian Kostov, Luke Pasqualino, Jasmine Blackborow et Gabrielle Brooks) de rejoindre l'équipe dans des rôles récurrents.

La série, qui devrait regrouper Grisha et Six of Crows, est prévue en 8 épisodes. Aucune de sortie n'a été annoncée pour le moment.

Source