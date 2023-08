Killing Me, Killing You

ISBN : 978-237717425-6

Catégorie : Manga

Auteur/Autrice : Imomushi, Narita

Dessin : Imomushi, Narita

Qui n'a jamais rêvé d'être immortel ?

Ne pas craindre la mort, ne pas craindre la vieillesse et l’oubli… Pourtant, les héros de notre histoire s’en passeraient bien ! Après avoir erré un (trop) long moment dans leur monde, force est de constater que vivre seul sur une planète en ruines n’est pas des plus plaisants. Le pouvoir rêvé devient alors un véritable cauchemar, et l’on ne souhaite qu’une seule chose : la délivrance, par n’importe quel moyen !

Critique

Par Gillossen, le 21/08/2023

Le nouveau manga de l’autrice Imomushi Narita (It’s My Life) ne surprendra pas les lecteurs qui la connaissent déjà par son ton, mais il est vrai qu’au-delà d’un point de départ… original, son nouveau projet seinen a de quoi déconcerter.

Si les premières pages jouent avant tout sur une dimension comique, malgré la dure réalité de l’existence ou plutôt de la survie de nos deux héros, si les dessins tout en rondeur, avec des expressions souvent exagérées, sans même parler de la tenue de Meteor, la teneur du propos change peu à peu - et sans même revenir sur la note d’intention de l’autrice quelque peu déstabilisante là encore.

Au fil de leur voyage sans fin, si ce n’est sans but, et surtout des rencontres qui le parsèment, Meteor et Youth nous livrent quelques pages de leur passé, mais surtout des tranches de vie, au gré de petites histoires plus touchantes qu’on ne l’aurait cru en entamant ce tome 1 !

L’univers lui-même, pour le moment en tout cas, s’avère nettement moins original, avec un cadre heroïc fantasy assez lambda, qui de son côté ne surprend jamais. Est-ce vraiment un défaut pour autant ? Finalement, on s’attache avant tout aux pas de cet étrange duo. D’ailleurs, pour l’anecdote, l’autrice revient frontalement, c’est le cas de le dire, sur la question de son personnage féminin court/peu vêtue, même si cela ne l’empêche pas de glisser quelques plans suggestifs.

A travers ses personnages et ses histoires, l’univers du manga baigne tout de même dans une certaine mélancolie, pour le coup bien différente de beaucoup de récits, y compris quand ceux-ci se veulent sombres, seinen oblige. C’est un élément à mettre à son crédit, sans aucun doute.

Au bout du compte, ce premier tome se révèle convaincant ! Loin du battage, et on le suppose, du tirage, des mastodontes du secteur, qui, il faut le dire, sont de toute façon souvent des shônen, ce Killing Me/Killing You, publié chez Ototo, apporte une touche bienvenue de fraîcheur.

Le tome 2 est attendu le 20 octobre par chez nous.

