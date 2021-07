Titre VO: Mahô Tsukai no Yome (Ce Cycle est En Cours)

The Ancient Magus Bride - 1 Chise à le pouvoir spécial de voir des choses que d’autres ne peuvent voir. Un magicien étrange, dont la tête est un crâne tout aussi bizarre, est le premier à déceler le don de Chise. Il achètera cette jeune fille à des enchères au Japon pour la modique somme de 5 millions de livres sterling. De retour ensemble en Angleterre, Chise deviendra l’apprentie du magicien et est supposée l’épouser dans le futur. Le pouvoir spécial de Chise est appelé “Slay Beca’ et permet de produire et d’émettre énormément de magie. Un pouvoir rare et de valeur qu’elle va devoir apprendre à maitriser pour survivre car “Slay Beca’ demande beaucoup d’énergie et peut conduire à la mort…

The Ancient Magus Bride - 2 Alors que Chisé et Elias ont été envoyés en mission pour le compte de l’Église, ils se font brusquement attaquer par un mystérieux magicien et son apprentie. Quel peut bien être leur objectif ? Et quelle est la vraie nature du pouvoir de Chisé, que tout le monde appelle “Slay Vega’ ?

The Ancient Magus Bride - 3 Les Slay Vega disposent d’un pouvoir immense… Mais en contrepartie, ils portent un funeste destin sur leurs épaules. Chisé se retrouve aux prises avec le magicien à l’origine de la souillure d’Ulthar ! Blessée, elle tombe inconsciente… C’est alors qu’Elias révèle la puissance associée à son ancien surnom, celle du Pilum Murialis !

The Ancient Magus Bride - 4 Chisé est de retour au pays des dragons, mandée par Lindel, leur gardien. Alors qu’elle se donne du mal pour se tailler une baguette, Lindel se met à raconter un pan d’un lointain passé. Un souvenir d’Elias… Quelle sera la réaction de Chisé face à son récit ? Sa relation particulière avec le non-humain va-t-elle être remise en question ?

The Ancient Magus Bride - 5 À force de combattre son lourd passé, Chisé décide d’aller de l’avant en compagnie d’Elias. Ce dernier, de son côté, apprend petit à petit à éprouver de la compassion et s’éveille aux beautés du monde. Un soir, la Leanan Sidhe, visiblement paniquée, vient chercher secours auprès de Chisé… Que pourra-t-elle faire pour l’aider ?

The Ancient Magus Bride - 6 À la croisée des sentiers où cheminent les humains et les êtres surnaturels, Chisé a décidé de suivre sa propre route, à son rythme.

Après avoir reçu une lettre, elle se rend à Londres en secret, où elle retrouve Alice, l’apprentie de Renfred. Les voilà toutes deux en train d’arpenter les rues bondées… mais dans quel but ?

The Ancient Magus Bride - 7 Face à Chisé, qui s’est fait sa première amie “normale’ et commence à changer, Elias est envahi par un sentiment qu’il ne s’explique pas. Alors qu’ils évoluent tous deux, chacun de leur côté, et que le sorcier a peur de voir s’éloigner sa disciple, Cartaphilus s’en prend cette fois-ci à Lindel en envoyant des braconniers au pays des dragons. Quel est l’objectif du magicien errant condamné à la souffrance éternelle ?

The Ancient Magus Bride - 8 Un plan ourdi par Cartaphilus, le magicien errant, pousse un dragon à perdre la tête… Alors qu’il s’enfuit dans le ciel de Londres, Chisé s’élance pour le sauver et doit pour cela payer une lourde compensation…

La voilà maudite par trois fois : une fois par sa mère, une fois par sa naissance et une fois par le dragon. Il est temps d’affronter ceux qui jusqu’à maintenant détournaient les yeux, ce qui risque de fortement ébranler le cours de l’histoire.

The Ancient Magus Bride - 9 Pour lever la malédiction qui pèse sur Chisé, Elias a dû faire un choix que la jeune fille ne cautionne pas. C’est la rupture… Elle décide de conclure un marché avec Cartaphilus, le magicien errant, mais que pourra-t-il lui apporter? Des vies presque terminées, des maléfices immuables, des routes qui se séparent… Quel avenir pour l’humaine et le non-humain ?

The Ancient Magus Bride - 10 Tout n’est pas parfait. Mais au moins, Chisé a réussi à s’accepter et à comprendre un peu mieux Elias. Cartaphilus est tombé dans un profond sommeil et alors que la situation s’est apaisée, les magiciens viennent voir la jeune sorcière pour lui proposer d’intégrer le collège de magie. Voilà Chisé et Elias précipités dans un lieu tout nouveau pour eux, dissimulé dans les sous-sols de la British Library, là où les apprentis magiciens étudient, découvrent et grandissent… Mais le non-humain va-t-il trouver sa place parmi tant d’humains ?

The Ancient Magus Bride - 11 Chisé est devenue auditrice libre au collège. De son côté, Elias a fini par accepter les changements de la jeune fille et commence à évoluer lui-même. Tandis que Chisé se fait de nouveaux amis, on découvre l’existence des “Sept boucliers” et l’Église entre à présent dans la partie. C’est le moment que choisit Rahab pour refaire son apparition. Quelle influence ces nouvelles fréquentations vont-elles avoir sur Elias et Chisé ?

The Ancient Magus Bride - 12 Le collège est un établissement qui regroupe plein d’apprentis magiciens. Ils suivent les mêmes cours, dorment sur place dans le dortoir et se connaissent depuis des années. Chisé va donc devoir trouver sa place parmi eux. Son quotidien est devenu beaucoup plus tranquille qu’auparavant. Elle continue d’aller de l’avant, entre les leçons et ses nouveaux camarades qu’elle apprend à connaître. Comme cette rumeur qui court sur Lucy, sa colocataire…

The Ancient Magus Bride - 13 Tout le monde a ses secrets. Chisé tout comme Zoey Ivy. Mais son secret a lui a été découvert et pour le protéger, les cinq élèves présents ont noué un pacte qui les empêche de parler. Plus Chisé se rapproche de ses camarades du collège, plus elle découvre le passé des différentes familles de magiciens. Mais personne ne sait ce que l’avenir leur réserve… Un jour, Chisé et le reste de sa classe partent en camp de survie dans les Highlands, une terre où les êtres de la nuit s’en donnent à cœur joie. Et comme d’habitude, il y en a des bons comme des mauvais…

The Ancient Magus Bride Lucy s’est fait attaquer pendant que la classe était partie en camping. Simeon, un professeur, a été retrouvé inconscient dans l’enceinte du lycée. Alors que deux personnes ont déjà été victimes de malaise, les bibliothécaires découvrent qu’un livre interdit a été dérobé. Il s’agit d’une copie du “Testament de Carnamagos”, un ouvrage qu’Elias avait demandé à lire par le passé… Alors que le lien peine à être établi entre les deux états de fait, Chisé se fait attaquer par deux hybrides chargés d’éliminer les survivants des Webster…

Critique

Yamazaki KoréLamodière FedouaNabhan Fabian

Par Gillossen, le 20/07/2021

La popularité de The Ancient Magus Bride a explosé avec l’arrivée d’un anime en 2017, mais il ne faudrait pas oublier que, comme souvent, on retrouve à l’origine un manga, signé de la mangaka Kore Yamazaki, que l’on retrouve aussi derrière Frau Faust.

Et si l’anime se distingue par sa qualité d’animation ou sa superbe bande originale, ce dernier tout comme le manga repose avant tout sur le talent de l’auteur pour mettre en scène des destins souvent tragiques, dans un monde cruel, mais où l’espoir n’est toutefois jamais loin, pour peu que l’on soit prêt à donner de sa personne, évidemment.

Cette atmosphère magique à tout points de vue, dans tous les sens du terme en somme, constitue assurément l’une des grandes réussites du manga, de même que la façon dont l’auteure dresse des portraits tout en nuances des différents protagonistes, quels qu’ils soient, en prenant le temps de le faire toujours subtilement, sans que cela nuise pour autant au rythme global de l’intrigue.

Entre petites et grandes histoires, Yamazaki entremêle le tout sans jamais perdre de vue le fil conducteur de son ensemble et surtout Chise, le véritable cœur de cette histoire. C’est bien simple, The Ancient Magus Bride propose une galerie de personnages toujours touchants ou attachants (quand bien même certains, et non des moindres, peuvent s’avérer dérangeants, pour ne pas dire plus, qu’il soit question de leur comportement actuel ou de leur passé), évoluant dans un univers où un riche folklore là aussi habilement utilisé n’écrase pas tout son son poids, ce qui n’était pas gagné d’avance quand on songe à toutes les ressources dans lesquelles l’auteure pioche au gré de ses différents arcs.

Avec un trait qui va en s’affinant de tome en tome et un sens de la mise en scène qui évite de trop souligner le propos que les dessins cherchent à nous faire passer de leur côté, Yamazaki parvient qui plus est à lier le fond et la forme. Si la culpabilité, la solitude ou les remords représentent des thèmes et des sentiments abondamment mis en avant dans le cadre de ce manga, il faut toutefois noter quelques touches de légèreté de temps à autre, notamment grâce à l’humour. Non, tout n’est pas noir ou déprimant dans The Ancient Magus Bride ! Là encore, l’équilibre est particulièrement bien trouvé, la balance entre motifs profonds et résolutions des conflits, internes ou non, conservant toujours une élégance certaine. Au fil des tomes, on pourrait craindre une petite musique d’arrière-plan un peu figée, mais il n’en est heureusement rien.

Bref, une réussite quasi-totale que ce manga (de même que sa déclinaison en anime d’ailleurs), dont le succès grandissant se révèle largement mérité.

8.0/ 10

Discuter de The Ancient Magus Bride sur le forum.