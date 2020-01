Titre VO: Burichi (Ce Cycle est En Cours)

The Death and the strawberry Adolescent de quinze ans, Ichigo Kurosaki possède un don particulier : celui de voir les esprits. Un jour, il croise la route d’une belle Shinigami (un être spirituel) en train de pourchasser une “âme perdue”, un esprit maléfique qui hante notre monde et n’arrive pas à trouver le repos.

Mise en difficulté par son ennemi, la jeune fille décide alors de prêter une partie de ses pouvoirs à Ichigo, mais ce dernier hérite finalement de toute la puissance du Shinigami. Contraint d’assumer son nouveau statut, Ichigo va devoir gérer ses deux vies : celle de lycéen ordinaire, et celle de chasseur de démons…

Goodbye Parakeet, Goodnite my Sista Ichigo est parti à la recherche de Chad, lui-même poursuivi par un Hollow en ayant contre sa perruche ! Alors qu’il le recherche, Ichigo tombe sur sa s?ur Karin qui est très mal en point. Il n’a alors d’autre choix que de ramener Karin chez eux tandis que Rukia continue à chercher Chad. Cependant le Hollow repère Rukia et l’attaque. Résistant et attaquant le Hollow, Rukia est sur le point de se faire manger lorsque Chad intervient in extremis pour la sauver. Neutralisant facilement le Hollow, Chad et Rukia sont soudainement attaqués par des mini-bestioles du Hollow.

Memories in the Rain Un beau matin, Ichigo est réveillé par une peluche qui parle ! Il s’agit en fait du Mod Soul que Ichigo a récupéré et mis l’âme dans une peluche pour enfin l’appeler Kon. Très vite, Ichigo demande un jour de congés à Rukia : l’anniversaire de la mort de sa mère est proche ! Toute la famille d’Ichigo prend un jour de repos et va se recueillir sur la tombe de Masaki Kurosaki. Au cas où, Rukia suit la petite famille dans son bref voyage. C’est alors qu’un Hollow se manifeste, remuant de mauvais souvenirs chez Ichigo.

Quincy Archer Hates You Kon qui se faisait maltraiter par Ichigo et Rukia, décide de quitter la clinique Kurosaki à la recherche de quelqu’un qui le prendra gentiment dans ses bras. Finalement, après diverses tentatives ayant toutes échouées, Kon retourne chez les Kurosaki et tombe sur Yuzu. Cette dernière le déguise en poupée et colle sur son oreille gauche une petite fleur. Kon décide, en fin de compte, de retourner voir Ichigo.

Rightarm of the Giant Le lendemain de la rencontre avec Uryû Ishida, le Quincy, maître de la destruction, Ichigo cherche à savoir qui il est et demande à Inoue si elle le connaît. Elle lui répond, à son grand étonnement que ce garçon est dans leur classe. Ichigo décide de le prendre en filature mais Ishida s’en rend compte et l’interpelle.

De son coté Rukia est partie chez Urahara pour lui demander de réparer son appareil défectueux. Profitant du voyage, Rukia demande à Urahara si il connaît le nom de « Quincy »…

The Death Trilogy Overture Inoue et Chad se réveillent dans le magasin Urahara et ce dernier leur explique d’où viennent leurs pouvoirs et comment ils sont apparus. Parallèlement, Kon retrouve Rukia, puis Ishida les rejoint et leur explique qu’il ne laissera pas mourir ne serait-ce qu’un seul innocent.

Et finalement, Ichigo arrive à les retrouver et il provoque Ishida en duel, mais pas le temps de souffler qu’ils remarquent que les Hollows se dirigent tous vers le même point. Ishida décide de se lancer à leur poursuite, pendant ce temps, Rukia explique pourquoi Ishida à une dent contre les Shinigamis.

The Broken Coda Ishida arrive et prête main forte à Rukia mais il se fait mettre au tapis assez rapidement par Renji Abarai. Pendant ce temps, Ichigo retrouve la lettre d’adieu de Rukia et décide d’aller la sauver pensant qu’elle est sûrement en danger. Mais il ne peut pas se transformer en Shinigami sans son aide, c’est alors que Kisuke Urahara fait son apparition et demande à Ichigo s’il a besoin d’un coup de main.

The Blade and Me Chad et Inoue s’entraînent pour maîtriser leurs pouvoirs sous les ordres de Yoruichi. De son côté, Ichigo lutte pour posséder ses propres pouvoirs de Shinigami, mais il se transforme peu à peu en Hollow.

L’esprit d’Ichigo est transporté alors dans un monde étrange, ou la gravité ne semble être qu’illusion. Assis sur le côté d’un gratte-ciel, Ichigo voit soudain un vieil homme aux cheveux noirs s’avancer vers lui…

Fourteen Days for Conspiracy Ichigo, Ishida, Chad, Inoue et Yoruichi pénètre au Soul Society après leur passage mouvementé par le Koryû. Ils arrivent dans le Rukongai, la ville des âmes errantes. Mais quand Ichigo tente de rentrer dans le Seiretei, le quartier des Shinigamis, un portail apparaît et un énorme personnage semble en être le gardien.

Il se nomme Jidanbô et est un grand héros de Soul Society capable de détruire une trentaine de Hollows d’un seul coup de hache. Il est chargé de garder la grande porte Ouest communément appelée « le portail de la voie blanche ».

Tattoo on the Sky Ichigo, Ishida, Inoue et Chad découvrent la grande estrade du feu d’artifice des Kûkaku Shiba, un grand canon planté dans le sol. Ishida fait remarquer qu’il est complètement stupide d’envisager pouvoir rentrer au Seiretei par un canon sans aucune protection mais Kûkaku le coupe tout de suite en expliquant réellement en quoi consiste sa technique : il s’agit d’utiliser une sphère spirituelle pour concentrer son énergie et créer un champ de force autour de la personne, ainsi il devient une sorte de boulet humain.

A Star and a Stray Dog Le combat entre Yumichika Ayasegawa et Ganju Shiba continue. Mais ce dernier décide de prendre la fuite après une petit diversion qu’il réalise à l’aide de ses bombes d’artificier. Du côté d’Ichigo Kurosaki, le combat est terminé et Ikkaku Madarame se réveille avec ses blessures soignées en partie. C’est Ichigo qui s’est occupé des premiers soins car il ne voulait pas d’un combat à mort. Ikkaku lui explique que le capitaine de la onzième division, Zaraki Kenpachi, est un homme d’une puissance incroyable qui ne vit que pour le combat.

Flower on the Precipice Après son combat, Kurosaki Ichigo s’écroule de fatigue, mais Shiba Ganju et Yamada Hanatarou arrivent à temps pour s’enfuir avec lui et se cacher dans un endroit plus sûr. Un groupe de Shinigamis débarque sur les lieux et aperçoit Abarai Renji, vice-capitaine de la sixième division, blessé gravement. Ils ne comprennent toujours pas comment un Shinigami aussi puissant a pu perdre face à un maléfice errant.

The Undead Kyouraku Shunshui, capitaine de la huitième division et Ise Nano, son vice-capitaine, apprennent la mort d’Aizen Sôsuke, capitaine de la cinquième division. Chad qui s’est battu jusqu’à sa défaite, est couché au sol, en sang et Nanao décide de l’achever mais elle est immédiatement stoppée par son capitaine qui ne pense pas que quelqu’un de plus doive mourir…

White Tower Rocks Kuchiki Byakuya arrive devant le Senzaikyuu, là où est enfermée Rukia. Tandis que Ganju se décide à prendre la fuite en espérant que Byakuya les épargnent, Hanatarô fait preuve d?un grand héroïsme en voulant faire front devant le capitaine, dont il sait n’avoir aucune chance de vaincre. Finalement, Ganju ne voulant pas laisser tomber Hanatarô dans une telle situation, même si c’est pour sauver la femme qui a tué son frère, il affronte l’homme le plus fort de tout les Kuchiki.

Beginning of the Death of Tomorrow Grâce au Ransôtengai, Ishida se relève malgré sa paralysie, prêt à reprendre le combat. Ne pouvant pas pardonner à Mayuri ce qu?il a fait aux Quincys, il décide de désobéir une fois de plus à son grand-père et retire le Sanreishutô disant ainsi adieu à ses pouvoirs de Quincy. Naît alors une puissance phénoménale en lui. Après deux attaques sur Mayuri, le poussant dans ses derniers retranchements, il oblige le capitaine à sortir son Bankai.

Le dernier assaut est lancé, Mayuri se retrouve avec un trou béant dans le ventre. Ishida a finalement vaincu mais il est atteint par le poison…

Night of Wijnruit On apprend grâce à la lettre d’Aizen laissée à Hinamori qu’une conspiration visant à s’emparer de la puissance du Soukyoku, le plus puissant des Zanpakutos servant à l’exécution des condamnés, est en train de se jouer au Soul Society et que l’instigateur de tout ceci ne serait autre que Hitsugaya. C’est ainsi que Hinamori, en pleurs, attaque son ami. Le combat est cependant vite maîtrisé par Hitsugaya. Après l’avoir assommée, il voit ses mains en sang et attaque Ichimaru. L’intense combat, là aussi, est vite écourté par l’arrivée de Matsumoto.

Rosa Rubicundior, Lilio Candidior Renji se décide à prendre ouvertement parti pour Rukia et à s’insurger contre les autorités du Soul Society. Mais son capitaine n’est pas de cet avis et se dresse contre lui alors qu’il essaie de gagner le Sôkyoku. S’engage alors un combat des plus surprenants. Sous les yeux stupéfaits de Byakuya, Renji appelle Zabimaru sous sa forme ultime: le bankai. Prêt à mettre toute son énergie pour terrasser celui qui lui barre la route, Renji attaque son propre capitaine, qui passé son petit moment de stupéfaction, réplique avec une force tout aussi virulente et offensive.

The Deathberry Returns La condamnée Rukia attend désormais que l’on libère le Soukyoku. Libérée des démons que les paroles d’Ichimaru avaient éveillés, elle attend la mort, sereine. Elle s’élève vers son bourreau, qui se dresse devant elle, incandescent et majestueux.

Mais alors que le Soukyoku s’apprête à frapper, une ombre s’interpose pour la protéger. Ichigo est de retour !

Et son arrivée ne passe pas inaperçue…

The Black Moon Rising Une bataille spectaculaire se déroule au sommet de la colline du Sou-Kyoku. Les deux adversaires libèrent une énergie spirituelle immense. D’un côté Ichigo Kurosaki, déterminé à éliminer son principal obstacle, et de l’autre Byakuya Kuchiki, tout aussi déterminé à éliminer ce maléfice errant qui bouscule l’ordre établi de la Soul Society.

Ichigo, confiant et sûr de lui se permet d’être insolent à l’encontre de l’un des plus puissants capitaines du Seireitei, et le provoque ouvertement.

Mais le capitaine Kuchiki n’est pas du genre à se laisser impressionner…

End of Hypnosis Aizen et Ichimaru quittent l’une des salles du central 46, laissant derrière eux Hinamori inerte, qui gît dans une mare de sang. Le capitaine Hitsugaya arrive devant eux, et constate avec effarement que le capitaine Aizen est vivant. Ichimaru s’excuse, devinant que le leurre d’Izuru n’a pas fonctionné comme il aurait dû.

Alors que Toushiro se demande ce qui se passe, Aizen lui explique calmement qu’il a tenté de disperser les forces ennemies, technique classique dans un affrontement. N’y tenant plus, Hitsugaya demande où est Hinamori…

Be my Family or not Une fois Aizen disparu, les équipes de secours se ruent sur la colline du Sou-kyoku pour soigner les blessés qui s’y trouvent et les transporter au Q.G. de la quatrième division. Parmis eux Komamura et Renji, blessés par Aizen, et le capitaine Kuchiki blessé par Ichigo et Ichimaru.

Le troisième siège de la 4e division donne également l’ordre de soigner les ryoka blessés, qu’il qualifie de sauveurs de la Soul Society.

Conquistadores Ichigo, de retour en cours, médite sur la conversation un rien mouvementée qu’il a eu avec Hirako, le Visored, quand ce dernier débarque en cours, comme si de rien n’était.

Mais il a à peine le temps de commencer à faire son sketch habituel qu’Ichigo l’entraine à l’écart, et lui explique qu’il ne rejoindra jamais les Visored, et que c’est inutile qu’Hirako reste à son lycée pour tenter de le convaincre.

Mais le Visored a la tête dure et lui explique à son tour que c’est inutile de résister: Ichigo EST un Visored, et il les rejoindra tôt ou tard…

Mala Suerte ! Ulquiorra est de retour à Las Noches, le palais d’Aizen, et grâce à son ?il, qu’il sort de son orbite, il fait son rapport à son maitre et aux autres arrancars présents: il n’a pas voulu tuer Ichigo car il le considère comme un déchet, ne méritant même pas d’être tué, trop faible pour représenter une menace potentielle.

Mais le récit d’Ulquiorra laisse Grimmjow sceptique: avec toute sa poésie et sa modestie, il explique qu’à la place d’Ulquiorra, il se serait débarrassé d’Ichigo et toute sa bande d’un seul coup.

Immanent God Blues Ikkaku, toujours aux prises avec Edrad Leones est à terre, bien que victorieux. Son zampakuto est brisé. Et cette image lui rappelle sa première rencontre avec Zaraki Kenpachi.

Battu à plate couture par celui qui allait devenir son capitaine, Ikkaku l’avait insulté pour qu’il l’achève. Ce à quoi Kenpachi avait répondu d’arrêter de chercher à punir sa défaite par la mort, qu’il était chanceux d’être toujours en vie, et qu’il devait devenir plus fort pour revenir l’affronter…

No Shaking Throne Ichigo arrive chez les Visored, bien décidé à accepter leur aide pour se débarrasser de son hollow, sous réserve de conditions: il refuse de se joindre à leur groupe.

Shinji lui demande avec ironie comment il compte leur extorquer leur technique. Ichigo lui répond qu’il compte bien utiliser la force et se jette sur Shinji après s’être changé en shinigami…

The Mascaron Drive Sur l’écran qui le relie à la Soul Society, Hitsugaya contemple son amie qui lui fait face: Hinamori a demandé au commandant général Yamamoto quelques minutes pour pouvoir parler au jeune homme.

Elle est dans un triste état. Toujours sous le choc de la trahison de son supérieur, elle a le visage cerné et tient des propos incohérents sur Ichimaru et Aizen, prétendant que son capitaine est manipulé, qu’il n’est pas responsable…

Goodbye Halcyon Days Ulquiorra apparu dans le passage entre la Soul Society et le monde réel attaque les deux shinigamis qui accompagnaient Orihime pour lui faire part de l’ordre qui lui a été donné. Elle doit venir de son plein gré au Hueco Mondo, ou la vie de ses amis qui se battent au même moment contre les arrancars présents sur terre sera tragiquement abrégée. Néanmoins, il lui laisse douze heures, le temps de faire ses adieux discrètement à la personne de son choix, de préparer son départ.

Baron's Lecture Full-Course Ichigo, Ishida et Sado continuent leur avancée au Hueco Mundo pour tenter de libérer leur amie Orihime des mains d’Aizen. Ce dernier est bien décidé à profiter de l’étrange pouvoir de la jeune fille, capable de régénérer n’importe quelle entité, pour atteindre son ambition de domination absolue. En chemin, Ichigo se retrouve bientôt confronté à un adversaire redoutable : un Espada déchu qui ne rêve que de pousser notre héros dans ses derniers retranchements pour retrouver grâce auprès d’Aizen !

The Slashing Opera Ichigo a finalement vaincu Dordoni en libérant ses pouvoirs de Hollow, mais celui-ci lui réserve encore une ultime fourberie ! Chad et Uryu affrontent également chacun un Privaron Espada : Cirucci, une jeune fille hystérique manipulant une sorte de Yo-yo gigantesque, et Gantenbein, dont la force herculéenne surpasse celle de Chad. Mais qui a donc donné l’ordre, en haut lieu, de supprimer les Espada déchus ?

There is No Heart Without You Malgré le deuxième bras surpuissant dont il est désormais doté, Chad ne peut rien faire face au plus puissant des Espada, et il s’écroule après un seul coup ! Pendant ce temps, Rukia affronte l’Espada n° 9, qui n’est autre que… le Shinigami Kaien, son mentor qu’elle croyait jadis avoir tué, et qui est désormais un Hollow ! Mais lorsque celui-ci se met à l’attaquer par surprise, prétendant vouloir se venger d’elle, Rukia perd ses repères : s’agit-il réellement de l’homme qu’elle a toujours aimé ?

Don't Kill my Volupture Ichigo se retrouve face à Ulquiora, l’Espada numéro 4 venu pour lui apprendre la mort de Rukia, mais surtout le défi er en combat singulier ! Afi n d’écourter le duel, Ichigo met toutes ses forces dans la bataille, mais même ses pouvoirs de Hollow ne peuvent rien face à l’ennemi, qui lui transperce le coeur ! Pendant ce temps, Orihime subit les tortures de ses geôlières, avant d’être secourue par Grimmjow. Ce dernier décide de se servir d’elle pour guérir Ichigo afi n de régler ses comptes avec lui…

Howling Ichigo a été réanimé par Inoue à la demande de Grimmjow, qui souhaite l’affronter en duel ! L’ultime combat prend place entre les deux ennemis jurés, mais au fur et à mesure de l’affrontement, poussé dans ses derniers retranchements, Ichigo réalise qu’il est à deux doigts de perdre son humanité. Un volume 100% action dans lequel on découvre enfi n les origines et le passé du charismatique Grimmjow !

The Bad Joke Dépassé en force par Noitora, l’Espada numéro 5, Ichigo voit ses chances de survie plus que jamais compromises. Pendant ce temps, Ishida et Renji découvrent la nouvelle transformation d’Apollo et ses horribles tours de passe-passe vaudous… Ce volume va surtout révéler les origines de Nell, la petite Hollow pleurnicheuse qui accompagne courageusement Ichigo, et qui va s’avérer être un ancien Espada parmi les plus puissants qui soient. Mais fera-t-elle le poids face à la faucheuse de Noitora ?

King of the Kill Nell parvient à terrasser Noitora, mais ses pouvoirs s’avèrent être de courte durée ! Ce volume marque un tournant spectaculaire du récit, avec l’arrivée inopinée des anciens ennemis de nos héros, venus leur prêter main forte ! Le foudre de guerre Kenpachi Zaraki affronte donc à son tour Noitora, pendant que Byakuya tente de sauver sa soeur Rukia des griffes d’un nouvel Espada et que Mayuri s’oppose à son alter ego Apollo… La confrontation ultime entre les Shinigami et les sbires d’Aizen commence !

Higher than the Moon Kenpachi Zaraki livre un combat titanesque face à Nnoitra, l’Espada assoiffé de sang, sous le regard impuissant d’Ichigo. Mais au terme du duel, Orihime se fait à nouveau capturée et reconduire auprès d’Aizen ! Celui-ci met en oeuvre son plan diabolique : réduire en poussière la ville de Karakura afin de créer un chemin le menant à la « clef du Roi ». Mais se dressent alors tous les capitaines des 13 divisions, venus directement de Soul Society pour livrer leur ultime bataille

Turn Back the Pendulum Cent dix ans auparavant à Soul Society, Kisuke Urahara vient d’être choisi comme nouveau capitaine de la 12e division ! Tout en faisant face à l’opposition de son vice-capitaine, Hiyori Sarugaki, il commence son action à ce poste. Neuf ans après, une étrange affaire se produit à Soul Society ! Plongeons-nous dans le passé, où tout a commencé !

Beauty is so Solitary Alors qu’Aizen pratique des expériences de transformation d’Hollow sur son propre capitaine, il est surpris par Urahara. Mais ce dernier ne parvient pas à le stopper, et il se retrouve même accusé à sa place ! De retour dans le présent, la lutte contre les Espada reprend de plus belle, avec notamment un duel mémorable opposant deux adeptes de la “beauté” que tout oppose : Hayasegawa et Charlotte !

Fear for Fight Afin de faire revenir la vraie ville de Karakura, les fraccion de Barragan prévoient de détruire 4 piliers ! Pour les contrer, la fleur des Shinigamis : Yumichika, Kira, Hisagi et Ikkaku ! Ils écrasent l’ennemi les uns après les autres, mais soudain le pilier défendu par Ikkaku s’écroule ! Que va devenir le guerrier à terre, et que va-t-il advenir de Karakura ?!

El Verdugo Les duels à morts s’enchaînent lors de la bataille de Karakura ! Les 13 divisions affrontent les fraccion de leur puissant ennemi, Barragan ! Rangiku en difficulté est sauvée par Hinamori, mais devant une contre-attaque inattendue, toutes deux se retrouvent en danger de mort ! Puis, confronté à l’arrivée d’un ennemi à la forme monstrueuse, le capitaine-général Yamamoto passe enfin à l’action !

The Lust Ichigo contre Ulquiorra : c’est reparti ! Autrefois, Ichigo avait été vaincu par sa force écrasante ! Mais pour tirer Orihime du camp ennemi, Las Noches, il se lance dans la bataille avec une combativité indomptable ! Devant ce changement, Ulquiorra montre enfin la libération de son pouvoir, mais…

Heart Ichigo est mis hors de combat lors de son duel contre Ulquiorra ! À bout mentalement, Orihime sombre dans le désespoir. Mais l’instant suivant, une scène incroyable se déroule devant ses yeux : Ichigo est rétabli, sous une forme ressemblant à celle d’un Hollow, et défie de nouveau Ulquiorra ! Ainsi transformé, il n’entend plus la voix d’Orihime et des autres…

Shock of the Queen Les meilleurs officiers supérieurs des 13 divisions lancent l’assaut sur les 3 premiers Espada ! Au plus fort de la bataille, voilà que s’ouvre le Garganta ! À quoi peut bien ressembler leur plus terrible ennemi ? Pire, alors qu’ils affrontent un danger sans précédent, voilà que de nouvelles forces arrivent ! Amies ou ennemies ? La bataille entre dans une nouvelle phase !

Kingdom of Hollows L’apparition de leur ennemi commun, Aizen, a convaincu les 13 divisions et les Vizards de se battre ensemble. Ils affrontent celui qui régnait comme roi du Hueco Mundo, Barragan, et le premier Espada, Stark ! Mais quelle fin cruelle attend ceux qui ont enchaîné les combats à mort ?

Vice It Rukia, qui combat au Hueco Mundo, est impuissante devant l’Espada Zéro, Yammy ! Mais voilà Ichigo ! Celui-ci, qui a achevé sa transformation, sauve Rukia sans aucune difficulté ! Puis, afin de vaincre Aizen, le pire de leur ennemis, il se hâte vers le champ de bataille de Karakura, dans le monde physique !

The Burnout Inferno Ichigo, qui est retourné à Karakura au bon moment, rejoint les 13 divisions et les Vizards qui combattent ensemble ! Toutefois, les pouvoirs d’Aizen dépassent de très loin ce qu’il avait imaginé. Compagnons abattus par de cruelles attaques, de la haine à l’horreur… Ils sont au bord de l’anéantissement, mais…

Back from Blind Le capitaine général Yamamoto a lancé sa dernière attaque ! Profitant de cette chance unique, Ichigo attaque enfin Aizen ! Mais les blessures que ce dernier était censé avoir reçu disparaissent à vue d’œil. Il révèle alors une vérité bouleversante, et un personnage inattendu fait irruption sous les yeux d’Ichigo !

End of the chrysalis age Sous les yeux d’Ichigo, Aizen, ayant pris une forme étrange par la sujétion du hôgyoku, abat en un instant Urahara, Yoruichi et Isshin ! Puis il déchire la chose qui l’enveloppait et subit une nouvelle transformation ! Laissant Ichigo désespéré par sa puissance écrasante, Aizen se dirige vers Soul Society, où Karakura a été transférée !

God is dead Aizen écrase Karakura ! Pendant ce temps, il se passe quelque chose d’anormal chez Gin, qui a suivi son chef après avoir vaincu Rangiku. Et enfin, ayant confronté “l’ultime Getsuga Tenshô”, Ichigo revient et défie Aizen, qui continue son évolution ! Quel sera le destin de Karakura, de ses amis, de ses compagnons ?

The Lost agent Au bout d’un combat héroïque, Ichigo a perdu ses pouvoirs de shinigami… Mais au moment où on pouvait croire qu’il allait enfin pouvoir vivre en paix, il se fait aborder par un homme mystérieux ! Quel est le but de cet homme, qui avec son attitude lourde d’un sens caché perturbe Ichigo ? Le rideau se lève sur un nouveau chapitre : le représentant shinigami perdu !

The Six Fullbringers Le but pour lequel Ginjô a approché Ichigo était de lui transférer ses pouvoirs et ceux des siens afin qu’ils redeviennent humains. Ce dernier n’ayant pas d’objection à récupérer ses pouvoirs de shinigami, il accepte le marché et commence son entraînement pour acquérir un fullbring !

Mais pendant ce temps, une ombre s’approche d’Orihime…

Love me bitterly, love me sweetly Ginjô, désormais certain qu’Ichigo est la cible de Tsukishima, lui évite tout contact avec ce dernier et lui fait poursuivre l’entraînement au fullbring dans une base secrète. Mais alors qu’Ichigo commence à acquérir ce pouvoir avec une rapidité stupéfiante, voilà que Tsukishima fait irruption ! Ichigo va-t-il défier ce dernier, alors qu’il est en cours d’apprentissage ?!

End of Bond L’entraînement de Ginjô dépassant les bornes, Ichigo commence à avoir des soupçons. De plus, il n’en croit pas ses oreilles en entendant les révélations de son adversaire alors que le fullbring est juste à portée de sa main ! Achèvera-t-il son fullbring ?! Et alors que son entraînement s’est achevé, c’est une réalité à peine croyable qui l’attend !

The Deathberry Returns 2 Transpercé par Rukia, Ichigo recouvre ses pouvoirs de shinigami ! Le sabre de Rukia contenait en effet toute la puissance de l’élite des 13 divisions. Entièrement remis sur pied, Ichigo affronte Ginjô, face à face. Et la bataille se change en affrontement général, shinigamis contre fullbringers !

Goodbye to Our Xcution Le combat intense des shinigamis contre les fullbringers entre lui aussi dans sa dernière phase ! Alors qu’ancien et nouveau représentant shinigami s’affrontent, Ginjô révèle soudain une vérité cachée dans leur insigne ! Sachant tout, quelle option va finalement choisir Ichigo ?! Le rideau se baisse sur l’arc du représentant shinigami disparu !

The Blood warfare Une sonnerie d’alarme retentit à Soul Society, comme pour annoncer quelque chose. Des habitants de Rukongai ont soudain disparu. Pendant ce temps, à Karakura où se trouvent Ichigo et les autres, une ombre suspecte s’est approchée sans bruit…

L’histoire est entrée dans son dernier chapitre. Le rideau se lève sur l’arc de la sanglante guerre de mille ans !

March of the StarCross S’étant rendus au Hueco Mundo à la demande de Nel, Ichigo et les siens découvrent l’armée de chasse des Quincy ! Ichigo se porte au secours des Arrancar mais Quilge, le superviseur des chasses, se dresse devant lui avec son pouvoir répugnant ! De plus, le Vandenreich a lancé une invasion à la Soul Society !

Out of Bloom Quilge a emprisonné Ichigo dans le Garganta ! Pendant ce temps, les shinigamis tombent sans pouvoir rien faire contre la puissance écrasante des Stern Ritter. Alors que, depuis Soul Society, les voix de ses compagnons s’éteignent les unes après les autres, les flammes d’un homme se mettent à brûler haut…

The Fire Pour les shinigamis tombés au combat, et pour Soul Society, Genryûsai brandit la lame de sa colère !

Le moment est-il venu pour la confrontation avec le quincy Yhwach, longue de mille ans, de trouver sa fin ? Pendant ce temps, quel spectacle s’offre aux yeux d’Ichigo, qui est arrivé à Soul Society ?

The Battle Leurs blessures guéries, Ichigo et Renji se rendent au Hôôden, où les attend le prochain membre de la Division Zéro. Pendant ce temps, sur ordre de Kyôraku désormais capitaine général, Zaraki se rend au Muken, la prison située au sous-sol de Chuô. Il y trouve Unohana, un sourire calme aux lèvres…

Everything but the rain Un hollow noir est apparu alors que la pluie tombe sur Karakura. Bien que l’étrangeté de la créature lui donne une sensation de malaise, Isshin s’apprête à l’anéantir. Or, une seconde plus tard, il est attaqué par derrière et gravement blessé ! Alors que le hollow se jette sur Isshin en difficulté, une flèche transperce les cieux…Un hollow noir est apparu alors que la pluie tombe sur Karakura. Bien que l’étrangeté de la créature lui donne une sensation de malaise, Isshin s’apprête à l’anéantir. Or, une seconde plus tard, il est attaqué par derrière et gravement blessé ! Alors que le hollow se jette sur Isshin en difficulté, une flèche transperce les cieux…

The Last 9 Days Il avait toujours veillé sur lui, avait toujours été à ses côtés… Ayant suivi le fil de tant de souvenirs, Ichigo arrive enfin à faire face à son véritable zanpakutô ! Au même moment, le Vandenreich est sur le point de repasser à l’action. Le monde tremble… et les 9 jours commencent.

Heart of Wolf Hitsugaya et Soi Fon, dépourvus de bankai, ont été vaincus par leur adversaire Quincy. Mais la situation se retourne d’un coup, quand Urahara transmet soudain à Mayuri une information incroyable ! Cependant cela donne aussi aux Quincy l’occasion d’engendrer une nouvelle vague de désespoir…

Hear, fear here Au nom de la justice, Masculine veut écraser Kensei et les autres ! Quand ses prunelles brillent derrière son masque, il va éradiquer le mal… Mais à cet instant, qui apparaît en fendant la lumière ?! Et quel autre endroit se change en un champ de bataille ?!

Death in Vision Un nouveau Stern Ritter nommé Gremmy se dresse devant Yachiru, qui a libéré son sabre. Pire, la véritable nature que dissimule le sourire du Quincy se met peu à peu à affecter la petite fille ! C’est alors que celui qui vient d’hériter d’un titre sans égal fait irruption sur le champ de bataille…

Marching out the zombies La mort rôde autour de Kenpachi, gravement blessé après son violent combat contre Gremmy, sous la forme d’un groupe de guerrières Quincy ! Kenpachi étant un élément décisif dans l’issue de la bataille, de nombreux shinigamis se portent à son secours. C’est alors que ses compagnons perçoivent une pression spirituelle venant… des cieux ?!

Sorry, I am strong Changé en pantin par Gigi, Hitsugaya attaque ses camarades shinigamis. Mais quand son regard vide se pose sur Mayuri, celui-ci a un sinistre sourire aux lèvres… Pendant ce temps, les soldats de la division Zéro, gardiens du palais royal, brandissent sans pitié leurs armes afin de tuer Yhwach, qui y a pénétré !

Black Le palais royal tremble sous la violence de la bataille entre les Quincy et la Division Zéro. Leurs chefs respectifs se retrouvent face à face, et le combat s’intensifie encore… Le leader de la Division Zéro, Ichibei Hyôsube, passe calmement à l’action. Son sabre recouvre tout d’un noir profond…

The Ordinary Peace Avec la mort du roi spirituel, le monde commence à s’écrouler… Pour faire face à cette crise au Seireitei, Ukitake avait déclenché le pouvoir d’un mystérieux rituel, le Kamikake ! Pendant ce temps, Kyôraku avance dans des ténèbres d’un noir absolu. Il est venu y rencontrer une certaine personne… Mais avec quelles intentions ?!

Against the judgement Alors que Rukia et les autres ne sont pas encore remis du choc de l’apparition d’Aizen, voilà que les Stern Ritter survivants se présentent devant eux ! Pendant ce temps Ichigo, qui a été éjecté du Palais Royal, est reparti pour y rejoindre Yhwach. Et en chemin, il fait de drôles de retrouvailles !

Friend Ayant perdu leur foyer respectif, Jugo et Bazz s’étaient promis de devenir plus forts ensemble… Mais les deux amis, qui avaient pris des chemins séparés depuis le jour de leur rencontre avec Yhwach, se trouvent maintenant face à face, en ennemis. Avec pour seul point commun leurs souvenirs d’autrefois, leurs liens commencent à se déliter…

Baby, hold your hand Mayuri et Nemu… La fille a appris les sentiments de son père, le père a appris l’évolution de sa fille. Sans qu’ils s’en aperçoivent, le rêve d’un seul est devenu leur rêve à tous deux, et grâce à ce lien qui les unit désormais, ils abattent leur adversaire ! Pendant ce temps, alors que les compagnons de Kyôraku se hâtent vers le quartier général ennemi, ils sont pris dans le viseur d’un regard perçant…

My last words Lille, Gerard, Askin. Alors que les shinigamis combattent ces membres de l’escadron de protection, Nanao se jette dans la bataille à la place de Kyôraku, qui est gravement blessé. Pendant ce temps, Ichigo, arrivé au Wahrwelt en renfort de ses compagnons, tombe par hasard sur…

Critique

Noriaki (Tite) Kubo

Par Gillossen, le 20/10/2014

Bleach, apparu au Japon en 2001, a su rapidement acquérir une vraie popularité.

Et il faut bien l’avouer, c’est mérité. Loin d’un Rave poussif et brouillon ou d’un Hoshin soufflant le chaud et le froid, Bleach est un titre qui devait permettre à Glénat de remonter la pente dans le domaine si prisé des shônen, bien que l’éditeur grenoblois ait de toute façon encore en poche l’atout majeur One Piece. Le scénario n’évite pas quelques étapes balisées du genre (la mission inattendue, l’investiture, morale positive…) mais il se montre suffisamment habile pour ne pas nous étouffer, tout en faisant le tour des explications de la mystérieuse “Soul Society” sans s’appesantir.

L’ambiance alterne sérieux et humour, avec une tendance assez marquée au loufoque dans le second cas : il n’y a qu’à voir la famille d’Ichigo, ou bien, ses camarades de classe, et particulièrement le dénommé Chad, personnage singulier et à retenir car s’annonçant assez important pour la suite des évènements. Cela n’occulte donc pas des passages plus “sombres”, avec héros poseur, (ce qui n’est pas un reproche dans ce cas précis) et pouvoirs magiques.

Graphiquement, l’auteur est déjà dans la bonne moyenne, dès le premier tome. Tite Kubo semble toutefois pour le moment plus à l’aise avec les personnages masculins, moins stéréotypés. On regrettera tout de même le côté “nunuche” trop appuyé de la traditionnelle “copine du héros”, mais cela mis à part, Bleach est une bonne surprise à découvrir sans crainte !

Le volume 2 nous fait la démonstration du caractère surprenant de Chad, tout comme il entraîne Ichigo plus loin dans les méandres du fonctionnement de la Soul Society, à la rencontre de nouveaux personnages pas toujours très nets. On ne peut pas nier le rythme rapide de ce tome, mais par contre regretter qu’il soit parfois quelque peu confus. L’action prend le pas sur le reste, bien que Kubo se ménage quelques moments d’émotion, mais forcés, mais pas d’une originalité folle. Le volume 3 de son côté soulage vraiment le lecteur un peu inquiet, dans le sens où l’histoire s’étoffe et trouve ses marques, pour de bon serait-on tenté de dire. Ichigo gagne en profondeur tandis qu’on en apprend plus sur un difficile moment de son passé, et un grand axe semble se mettre en place pour la suite. Mais c’est surtout le volume 4 qui marque la fin de la phase d’introduction, comme l’indique l’auteur lui-même ! Plus inventif, plus drôle, et une confirmation que le lassant “nekketsu” d’un Naruto n’est pas vraiment de mise ici. Le 5 continue sur le même modèle, très prenant, et faisant la part belle à Chad, ce que l’on attendait avec impatience. Le tout sans ignorer la vie sociale des héros, ce qui est assez peu courant et appréciable.

Une réalité qui se manifeste également dans le suivant, même s’il se révèle un peu confus par moments. Ce 6ème tome a au moins le mérite de faire le point sur les forces en présence et le pourquoi du comment, tout en laissant la porte ouverte à bien des possibilités. On ne peut s’empêcher d’éprouver une pointe de déception avec le suivant, puisque l’on rentre dans une phase entraînement commune à bien des shônens. Ceci dit, Tite Kubo conserve recul et humour dans son approche. Ce qui se retrouve dans la suite, au rythme changeant selon les chapitres, mais toujours aussi jouissif à la lecture, sans pour autant négliger l’entrée dans la phase “choses sérieuses”, qui si là encore, l’originalité à tout prix ne s’impose pas (cf l’évolution du caractère d’Ichigo), demeure accrocheuse. On en vient à une phase “shônenesque” beaucoup plus prévisible, où Kubo se repose avant tout sur son graphisme et la classe de ses personnages, toujours aussi souvent poseurs. Mais ça fonctionne ! Pour preuve encore avec un volume 14 révélant enfin la véritable apparence de Yoruichi… Ou le retour en arrière du 15, marquant une pose entre deux duels et laissant entrouvertes plusieurs pistes. Le 16 cherchant à expliciter les agissements présents de différents et importants personnages, pas toujours de la façon la plus subtile qui soit, mais avec efficacité…

Une efficacité toujours présente dans les résolutions de conflits et bastons enchaînées des volumes suivants, et les zooms successifs sur tel ou tel duo de protagonistes. L’arc Soul Society se termine enfin avec le tome 20, sans doute le meilleur depuis 4 ou 5 volumes, mais la suite laisse d’avance perplexe, avec de nouveaux ennemis toujours plus puissants, dans une sorte de remake/antithèse de la première partie, et un nouvel assaut à mener contre une nouvelle forteresse réputée imprenable. Seul véritable bon point : le retour des personnages secondaires comme Chad, nettement plus à l’affaire.

Bleach retrouve pour l’occasion un beau dynamisme, avec un sens de la mise en scène des combats toujours aussi aigu, mais toujours un peu creux.

Toujours aussi fun en attendant ! Mais attention à ne pas tourner en rond… Le nouvel arc du manga semble vouloir s’orienter vers sa dernière ligne droite, avec le retour de figures bien connues pour de nouveaux affrontements dantesques, certes, mais qui ne font que souligner au passage combien les Espadas apparaissent fades à côté, quand bien même l’auteur se permet de gonfler encore et encore rebondissements et autres péripéties, une méthode qu’il n’applique d’ailleurs pas qu’à son scénario…

Fêtant son volume 57, un nombre que peu de mangas, même dans la catégorie reine des shônens, peuvent se targuer d’avoir atteint, Bleach n’a plus vraiment l’aura qu’on lui a connue, alors que se profile enfin une véritable conclusion. On suit avant tout les aventures d’Ichigo par habitude, mais en ayant renoncé depuis longtemps à en attendre monts et merveilles. C’est certes tout à fait regrettable, mais finalement qui peut tenir sur la durée à part un titre hors norme comme One Piece ?

7.0/ 10

