Post Malone s’offre… l’Anneau Unique

Par Glaurung, le jeudi 3 août 2023 à 21:49:06

Nous vous avons déjà évoqué à plusieurs reprises Chroniques de la Terre du Milieu, le crossover entre le célèbre jeu de cartes à jouer et à collectionner et l’œuvre de Tolkien.

Dans cette extension étaient présents de nombreux anneaux... ainsi qu'un Anneau Unique, quelque part dans un booster collector en anglais. L'Anneau a été trouvé en à peine une semaine, évalué à deux millions de dollars et vendu dans la foulée au chanteur américain Post Malone. Il ne s'agit pas d'une lubie passagère de la part du rapeur : il a déjà révélé avoir dépensé 800.000 dollars pour obtenir un exemplaire de l'artwork de Chris Rush pour la très célèbre (et onéreuse) carte Magic Black Lotus, et collabore directement avec Wizards of the Coast pour créer une série de cartes inspirées de sa musique.

Quant à son Anneau, souhaitons-lui de le garder caché et de le mettre en sûreté.

Discuter de Magic sur le forum

Source