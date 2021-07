La nouvelle traduction du Silmarillion disponible en octobre

Par Foradan, le samedi 10 juillet 2021 à 13:51:42

Et plus précisément, le 14, comme nous l'annoncent nos amis de Tolkiendil.

Et par rapport à la première fois que nous en avions parlé, les choses se précisent de tous bords puisque nous connaissons également le visuel de la couverture par le talentueux Ted Nasmith. Version de la dernière édition anglaise, traduction par Daniel Lauzon, nous avons tous hâte de voir sa réputation de livre difficile va être engloutie par la grande vague de l'Akallabeth.

Verdict dans trois mois !



Discuter du Silmarillion et sa traduction sur le forum