Eiji Aonuma (Zelda) nommé Chevalier des arts et des lettres

Par Ivy, le samedi 4 novembre 2023 à 19:35:14

Connu pour son travail sur la saga Zelda à partir de 1998, le Japonais vient d'être distingué par la ministre française de la Culture, Rima Abdul-Malak.

Eiji Aonuma a, entre autres, contribué au succès d'Ocarina of Time et produit le dernier épisode en date de la saga, Tears of the Kingdom, sorti au printemps de cette année. Il rejoint d'autres créateurs de jeux vidéo élevés au rang de chevalier, parmi lesquels son compatriote et collègue de Nintendo Shigeru Miyamoto (Mario, Zelda), mais aussi Michel Ancel (Rayman), Peter Molyneux (Populous) ou Audrey Leprince (studio The Game Bakers ).

Le ministère a profité de la Paris Games Week pour dévoiler cette nomination, mais la date de remise de la décoration n'a pas encore été fixée.

