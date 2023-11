Greg Street revient au MMO Fantasy

Par Glaurung, le vendredi 3 novembre 2023 à 22:27:35

Le géant du jeu vidéo NetEase a annoncé ce recrutement, effectué dans le but de diriger un nouveau studio appelé Fantastic Pixel Castle.

Ce dernier aura pour charge de développer un MMO AAA , dans un univers fantasy. Ce projet se nomme Ghost. Greg Street est plus connu des joueurs de World of Warcraft sous le pseudonyme de Ghostcrawler. Il était lead systems designer du jeu de 2008 à 2013, et échangeait notamment beaucoup avec la communauté sur l'équilibrage des classes, qui était de son ressort, d'une manière légère et pédagogue. Il a ensuite travaillé chez Riot Games sur le jeu League of Legends.

Street est une pointure dans son domaine, ce qui en fait un recrutement particulièrement prestigieux pour NetEase.



