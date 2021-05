ISBN : 978-222124824-9

Catégorie : Jeunesse

Auteur/Autrice : Jeaneres, Caroline

978-222124824-9JeunesseJeaneres, Caroline Lasse d’être exploitée par les hommes et les ours qui cohabitent sur la planète Béryl, la Flore, soutenue par ses armées de chiendents, a lancé une guerre de reconquête.

Les ursido-humains sont contraints de se réfugier dans quelques enclaves en proie à de rudes pénuries. C’est dans ce monde violent qu’Ursibel découvre qu’il n’est pas un ourson comme les autres : serait-il l’Élu mentionné par Le Livre des grandes visions, qui doit conduire humains et ours sur la Terre promise ?

Critique

Par Aerendhyl, le 10/05/2021

Servi par une très belle couverture, ce roman des éditions Robert Laffont arrive au beau milieu du printemps, avec le soutien d’une autrice de renom pour nous vanter et nous vendre une nouvelle saga-univers digne des plus grands titres de la fantasy. Choix gagnant, ou pas ?

Là où l’on ne nous ment pas, c’est qu’Ursibel est bien un univers à part, un univers déroutant de prime abord. Que dire lorsqu’au travers des premières pages, nous nous retrouvons face à une mère ourse qui vient faire ses courses, réclamant un article à un piment qui lui répond dans la plus grande normalité, qu’un homme intervienne et qu’enfin un papyrus – qui parle lui aussi – finisse par introduire le tout ?

Voilà dans quoi vous allez vous embarquer en entamant ce premier tome. Un univers à part où faune et flore se côtoient, pas forcément de la plus belle des manières. Cette première approche est déroutante car voilà un abord assez inhabituel. Il faut un léger temps d’adaptation avant, d’enfin, appréhender qu’une simple brindille d’herbe peut faire avancer le rythme du roman.

Un univers tout aussi rassurant que déroutant. Là où l’autrice peut en perdre certains car cette multitude d’être dotée de parole, Caroline Jeaneres dépeint un monde qui ressemble étrangement à notre planète Terre. Voilà un parti pris assez étrange, quand nous comprenons que l’un des « buts » du récit est de nous parler de ce doux rêve d’aller conquérir la planète bleue. Un parti pris intriguant, qui mérite de nous accrocher pour en savoir plus et qui tiendra un peu de fil rouge à ce premier tome.

En dehors de cela, nous avons sous nos yeux un univers plutôt bien maîtrisé à l’imagination foisonnante. Outre le premier aspect évoqué plus haut, l’auteure arrive à intégrer un système religieux qui s’avère bien développé et mené au sein du récit. Un système qui est partie prenante de l’intrigue et n’est pas simplement présent pour alourdir et montrer qu’on peut avoir un univers riche et foisonnant.

On prend un réel plaisir à parcourir cette première approche du monde de Béryl. Parce qu’on y fait un parallèle à notre planète mais aussi à son système politique et historique – notamment par la présence de la Toundrasie qui nous rappellera étrangement l’Empire Russe sous l’époque tsariste.

On prend également plaisir à parcourir ce roman par la galerie assez foisonnante des personnages. Alors, certes, il faut avouer aussi que ceux-ci sont un peu trop manichéens pour le moment. Chacun semble avoir un rôle clairement défini auquel il ne peut déroger même si un petit twist vers la fin de cette première aventure peut venir remettre en question cette idée.

En dehors de ce reproche sur la galerie, celle-ci est assez agréable à découvrir grâce à la diversité des espèces s’offrant à nous. Le fait d’avoir des dialogues souvent orientés vers l’humour nous permettent de nous rapprocher de ceux-ci.

Autre bémol, non négligeable, reste quand même l’approche psychologique de ceux-ci, notamment du héros. Cela rejoint le côté un peu trop manichéen mais Ursibel peut se révéler très agaçant et tête à claques. Ses réactions face aux évènements sont parfois incompréhensibles. Passant d’une réflexion inattendue pour un ourson de son âge à une attitude enfantine, cela nous perd et distend notre lien face à ce protagoniste dont nous avons la sensation que l’autrice elle-même n’a pas su jauger pleinement les émotions qu’elle souhaitait transmettre à travers celui-ci.

L’intrigue en elle-même est assez plaisante à suivre. Ne vous fiez pas vraiment à la quatrième de couverture qui, à notre sens, ne fait pas « foi » pour ce premier tome. La guerre ursido-humaine et la Flore n’est finalement qu’une toile de fond dont quelques échos viennent déranger le roman. Non, ici il est plutôt question de la place d’Ursibel dans cet univers et d’une sorte de chasse à l’Ourson dont les tenants et aboutissants se dévoilent au fur et à mesure des pages. Une chasse à l’Ourson qui ne semble pas forcément avoir de lien avec cette guerre dont on nous vante l’importance dans cette quatrième de couverture.

Quelques rebondissements viennent dynamiser le récit mais, force est de constater, ceux-ci sont trop prévisibles pour apporter un réel coup de fouet. Disons que l’ensemble se suit avec plaisir, sans forcément de fausses notes mais sans vraiment nous happer du début à la fin.

Ce manque de « peps » est peut-être dû par la sensation de redondances dans le récit. En effet, la lecture nous offre ce sentiment, pas forcément désagréable, de se tenir sur la longueur à certains moments. Certaines scènes ne semblent être présentes que pour étoffer le récit, sans apporter un réel fond à l’intrigue ni participer au développement. Certes, cela renforce l’univers de Béryl mais sans un grand intérêt pour le lecteur vu les petites doses que cela apporte.

Ursibel est le premier roman d’une saga qui arrive à nous intéresser. Sans faire forcément de fausses notes, on ne dirait pas non à un peu plus de maîtrise dans sa construction et, surtout, au sujet de la psychologie de son personnage principal, qui pourra en rebuter plus d’un.

Il faut noter, une fois de plus, la richesse de l’univers qui est le véritable point fort de ce roman.

Vu le public visé, aucun doute qu’Ursibel arrivera à trouver son public par son côté enchanteur.