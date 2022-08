This Rebel Heart

ISBN : 978-059348766-2

Catégorie : Jeunesse

Auteur/Autrice : Locke Katherine

978-059348766-2JeunesseLocke Katherine Au milieu de Budapest, coule une rivière. Csilla sait que cette rivière est magique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la rivière a mis sa famille en sécurité au moment où elle en avait le plus besoin - à l’abri de l’Holocauste. Mais c’était avant que les communistes ne prennent le pouvoir. Avant que ses parents ne soient assassinés par la police soviétique. Avant que Csilla ne sache des choses sur l’héritage de son père qu’elle aimerait pouvoir oublier.

Aujourd’hui, Csilla fait profil bas et planifie sa fuite de ce pays qui ne l’a jamais aimée comme elle l’aime. Mais ses plans soigneusement élaborés tombent à l’eau lorsque ses parents sont publiquement disculpés, contre toute attente. Alors que les manifestations dans d’autres pays incitent à parler d’une plus grande révolution en Hongrie, Csilla doit décider si elle croit suffisamment à la promesse et à la magie de son pays profondément imparfait pour risquer sa vie et aider à le sauver, ou si elle doit le laisser disparaître.

Critique

Par Gillossen, le 17/08/2022

Il n’est pas courant en littérature de l’Imaginaire de découvrir un roman prenant pour cadre la Budapest des années 50 sous dictature communiste. Ou alors, que l’on me détrompe sans attendre !

Mais c’est bien le cas ici, avec le nouveau roman de Katherine Locke, que l’on attend toujours de découvrir en français. L’autrice ajoute ainsi une touche de magie à un récit placé globalement sous le signe du réalisme.

Le contexte de la Guerre Froide paraît étrangement actuel, et surtout des plus ternes et désespérés en apparence. Csilla n’est pas exempte de défauts. Elle doute, commet des erreurs, mais apprend, progresse, persévère. Le propre de tout être humain finalement.

Les non-dits et les sous-entendus occupent également une place significative dans ce récit, permettant parfois de dévoiler à demi-mots justement les enjeux et les sentiments qui occupent les pensées des uns et des autres, à commencer donc par Csilla. Locke semble laisser une grande part d’interprétation à ses lecteurs, une liberté qui peut se révéler à double tranchant. A force de nous laisser parfois dans une incertitude entretenue volontairement, certes, mais incertitude tout de même… On reste en tout cas au plus près des personnages et de leurs luttes, dans un contexte soigneusement pensé et particulièrement bien retranscrit.

Bref, du Young Adult de qualité, et qui nous change des univers ou des cadres que l’on retrouve bien trop souvent, à mon goût, dans cette catégorie littéraire.

