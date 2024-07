ISBN : 978-237966278-2

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Jaulmes, Eliane

978-237966278-2AucuneJaulmes, Eliane Les Caraïbes, 1683.

Tandis que la France et l’Espagne s’affrontent pour les richesses des îles, les anciens dieux mayas somnolent sous les pierres d’une civilisation déchue, oubliés de tous, ou presque. Pourtant, l’un d’eux rumine encore sa colère devant l’arrogance des hommes.

Dans l’ombre des cavernes, au cœur de ces îles où les esclaves arrachés à leurs terres d’Afrique subissent le joug des colons et tournent leurs prières vers les esprits vaudous, un roi sorcier étend sa magie pour les rassembler sous sa loi.

Sur ces terres de conquête où poudre et fer décident de la victoire, trois destins convergent : la capitaine qui cingle vers Port-Royal pour y dépenser son butin ; la jeune scientifique fascinée par les mystères des Mayas, en quête de réponses dans les rues de Petit-Goâve ; et le chamane, esclave en fuite, dont le cœur se gonfle à l’idée de revoir sa famille.

Aucun ne se doute que, sous l’œil du Dieu Serpent, ils vont embarquer pour la plus ambitieuse expédition de flibustiers jamais tentée.

Critique

Par Akallabeth, le 25/07/2024

Autant le dire tout de suite, j’aime la fantasy sur des bateaux !

Hélas, les exemples sont rares, mais de qualité : Le Déchronologe de Stéphane Beauverger, Les Scarifiés de China Miéville, Des Horizons Rouges Sang de Scott Lynch. Est-ce que l’Œil du Dieu Serpent est de la même veine ? Soyons honnêtes non, mais il n’en a pas la prétention.

La couleur est affichée dès les premières pages : Sur des mers sans pitié est un roman d’aventure dynamique et accessible à tous. Ici pas d’univers complexe ou de sens de lecture alambiqué, l’action est au cœur du roman le tout teinté de vaudous, de poudre, de voiles claquant au vent et de guildive !

On appréciera l’attention de l’autrice aux détails avec une véritable recherche sur le vaudou et la flibuste de la fin du 17ème siècle. Le coté fantasy historique est ici parfaitement assumé avec des protagonistes qui vont croiser la route de personnages connus, le Capitaine Morgan en tête. Petit bémol sur ce point, il est parfois difficile de faire la part des choses entre citations historiques et extrait de livres fictifs.

Les trois personnages principaux ont chacun leur charme avec une vision sur le monde très différente ce qui rend le passage de l’un à l’autre au fil des chapitre très réussi. Si j’ai moins accroché au personnage d’Antiope qui me semble un peu trop stéréotypée, j’ai apprécié suivre les tribulations de Louise et surtout Séwanou dont la proximité avec les esprits animaux en fait un protagoniste bien plus surprenant.

A noter que le livre est un premier tome d’une trilogie qui aurait probablement pu sortir avec un découpage plus parcimonieux, bien que le travail éditorial soit de qualité et l’objet livre agréable.

Pour conclure, nous avons donc une lecture agréable et sans prétention qui nous fait allégrement voyager sous le soleil des Caraïbes.

Discuter de Sur des mers sans pitié sur le forum.