Titre VO : Ink Blood Sister Scribe

ISBN : 978-220716652-9

Catégorie : Aucune

Traduction : Prioux, Mathieu

Auteur/Autrice : Törzs, Emma

978-220716652-9AucunePrioux, MathieuTörzs, Emma Certains livres sont dangereux.

Certains livres, écrits à l’encre de sang, renferment une magie ancestrale. Rares sont ceux qui connaissent leur existence, plus rares encore ceux qui les protègent… et sont prêts à en payer le prix.

La famille Kalotay, propriétaire d’une collection de ces livres aussi puissants que redoutables, a été divisée par ce secret. Tandis que Joanna a dédié sa vie à la conservation de cette bibliothèque, enchaînée à la maison familiale, sa demi-sœur Esther fuit depuis dix ans une hypothétique menace. Et lorsque leur père meurt soudain, un livre inconnu à la main, il devient évident qu’il ne leur a pas tout dit.

Contraintes d’affronter le danger pour protéger leur héritage familial, les deux sœurs s’apprêtent à découvrir des secrets propres à bouleverser leur vision du monde et de la magie.

Critique

Par K, le 20/07/2024

Magie d’encre, premier roman d’Emma Törzs, paru en France dans la collection Lunes d’Encre chez Denoël, pourrait de prime abord laisser circonspects certains lecteurs pour une raison bien futile : sa couverture.

Celle-ci, très proche de l’originale, pouvant en cette période où la romantasy est à la mode, laisser suggérer quelque écrit de cette nature. Les amateurs de romance mâtinée de magie seront probablement déçus : seule cette dernière est mise en avant, avec une originalité certaine.

L’ouvrage se déroule à l’époque qui est la nôtre à une seule modification près et non des moindres : la magie existe et réside dans des livres, ouvrages écrits de sang. Une magie cruelle, drainant les forces de celui tenant la plume. N’attendez point ici toutefois de pyrotechnie à tous les chapitres : si la magie est omniprésente dans ce roman elle l’est avant tout dans ses enjeux, pesant considérablement sur les vies des protagonistes. D’autres ouvrages que Magie d’encre possèdent toutefois des systèmes de magie originaux ou bien dépeints. La force de ce livre est ailleurs.

Dans ses personnages. Trois « héros » isolés, dépeints avec justesse, auxquels on s’attache progressivement. L’intérêt principal de ce récit repose sur ce qu’il dit des liens familiaux, de la solitude, bref, des relations humaines et de leurs enjeux. Avec une question que se pose le lecteur à chaque page tournée : qui cache quoi à qui ? Sans être d’un style inoubliable, la forme ayant parfois comme le scénario recours à quelques facilités, l’ensemble se lit aisément, rapidement, nous poussant à faire défiler les chapitres les uns après les autres. Malgré la nature quelque peu sanglante de la magie ce livre est loin d’être dénué d’une certaine légèreté.

S’il ne conviendra pas à tout le monde et ne constitue pas la lecture de l’année il n’en demeure pas moins touchant par moments et largement recommandable.

Une sympathique découverte.

Discuter de Magie d'encre sur le forum.