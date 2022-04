Lou et le pouvoir de la lune

ISBN : 978-274994930-7

Catégorie : Jeunesse

Auteur/Autrice : Lajoinie Laëtitia

978-274994930-7JeunesseLajoinie Laëtitia Après s’être opposée une fois de trop à son père, le cruel Seigneur Rocdilley, Lou est laissée pour morte par celui-ci, et sauvée in extremis par une louve sauvage. Alors que la jeune fille s’exile loin des siens, les tout-puissants Lunaires, elle découvre au fur et à mesure ses pouvoirs insoupçonnés : la force de la Colère. Sur son chemin, elle fait la rencontre du jeune Azad. Ensemble, sauront-ils renverser l’ordre établi ?

Critique

Par Cœur de chêne, le 25/04/2022

Laetitia Lajoinie est la lauréate du premier prix du nouvel auteur jeunesse co-organisé par les éditions Michel Lafon et Le Monde des Ados. Avec ce premier roman en one-shot, elle propose une aventure humaine teintée de fantasy dans un paysage viticole inspiré des vignobles bordelais.

On suit les péripéties de Lou, adolescente de 14 ans et fille de (très) riche propriétaire terrien en rébellion plus ou moins ouverte contre ses parents. Ce qui peut prendre des proportions assez inquiétantes lorsque ces parents ont un pouvoir très puissant et que l’adolescente peine encore à utiliser le sien.

Les Lunaires, caste dominante, ont hérité d’un pouvoir de la Lune par lequel il peuvent physiquement projeter leur Colère. Jusqu’à tuer quelqu’un. Ce dont les « subs » sans pouvoir, font bien évidemment les frais.

Le schéma peut sembler clair et l’histoire assez basique. Pourtant les aventures de Lou réservent quelques belles surprises, à commencer par les motivations profondes de ses parents. Le personnage même de Lou se révèle finalement plus complexe et sensible que ne le laisse présager le début et au final on découvre une adolescente réaliste, pleine de contradictions et d’incertitudes devant se trouver une place dans un monde qu’elle rejette.

Avec un style efficace, permettant d’entrer avec facilité dans la peau des personnages, Laetitia Lajoinie réussit à aborder des sujets aussi sensibles que la maltraitance familiale et animale ou le meurtre. D’autres thématiques, plus communes aux romans ado, viennent renforcer le tout. On retrouve ainsi des réflexions sur le bien et le mal, l’amitié et, bien évidemment, les premières amours.

La lecture est prenante. Une fois entré dans le récit, on a envie de savoir comment la situation évolue. Bien sûr, ce premier roman n’est pas parfait. Certains passages font lever un sourcil et Lou peut paraître pénible, mais le personnage reste crédible justement grâce à ces faiblesses. S’il y avait un reproche à faire, il serait sur cette histoire d’amour, très (trop?) profonde pour l’âge des personnages. Cependant, c’est un biais de lecture d’un adulte du XXIe siècle. On peut donc arguer que dans le contexte médiéval de l’histoire, ce serait crédible puisqu’il n’était pas rare que des filles soient mariées dès leurs premières règles. A chacun, donc, de se faire son opinion sur le sujet.

Au final, Michel Lafon a primé un premier roman qui tient ses promesses, à destination d’un public adolescent qui pourra pleinement s’identifier ou trouver un écho à des situations vécues. L’aspect Fantasy permet d’aborder les sujets de manière différente, faisant le parallèle entre les changements de l’adolescence et la maîtrise de ce pouvoir qui livre petit à petit ces secrets. Laetitia Lajoinie, en plus de ce premier Prix, décroche également le statut de jeune autrice à suivre.

