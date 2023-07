Les 5 soldats de bambou

ISBN : 978-238199091-0

Catégorie : Jeunesse

Auteur/Autrice : Jaulmes, Eliane

978-238199091-0JeunesseJaulmes, Eliane Ils étaient sept.

Ils avaient sauvé le Royaume. Les poètes chantaient leurs exploits aux confins du Zhōngguó, des steppes des hauts-plateaux jusqu’aux plaines baignées de rizières, des hauts pics enneigés jusqu’aux rivages d’ardoise de la mer Jaune.

Ils étaient sept.

Ils avaient chevauché l’azur céleste aux côtés des dragons, rallié le peuple de la forêt, vaincu l’armée des morts, instauré le règne du roi-dieu Lumière Éternelle et apporté au Qí un âge d’or sans précédent. Ils étaient les héros de la Bataille du Sorcier au Bì de Jade.

Ils étaient sept.

L’un a péri, un autre fut couronné, cinq sont repartis. Ils ont disparu là où s’effacent les légendes.

Vingt-quatre années se sont écoulées. Une nouvelle menace grandit dans l’Ouest lointain. Un jeune roi et son ambitieux Premier ministre rêvent d’empire, mais un souverain immortel est de trop sur leur route.

Et si la survie du Royaume dépendait des héros du passé ?

Critique

Par Akallabeth, le 05/07/2023

Qui ne s’est jamais demandé ce que deviennent les héros de nos livres quand ils vieillissent et disparaissent au profit de leur légende ?

Eliane Jaulmes décide de nous raconter comment ces héros vieillissants tentent de reprendre du service en revenant pas à pas sur les aventures de leur jeunesse. Mais cette fois ils ne sont plus que 5, et les deux qui manquent à l’appel ne sont pas des moindres ! Dans cette plongée dans la Chine (ou devrais-je dire le Qin) antique, peuplée d’esprits et de dragons, nous suivons ainsi deux histoires parallèles espacées de près de 25 ans suivants les mêmes sentiers dans la quête des gardiens du Qi. Loin de lasser, cette redondance joue avec les similarités et les différences pour appuyer le coté dual du récit.

Eliane Jaulmes ajoute également un aspect jeu littéraire, en optant pour une narration différente entre les deux époques puisque l’une est racontée à la première personne, vue par le personnage le plus flamboyant du roman, l’autre, si elle suit plus particulièrement les pas de Ciqiao, propose une narration à la troisième personne.

On retrouve ici un des points fort de ce roman : la qualité littéraire. En effet, la plume efficace de l’autrice emmène le lecteur dans son univers et joue avec la dualité de celui-ci ainsi qu’avec le coté vieillissant de ses seconds protagonistes tout en soulignant l’érudition de celle-ci sur l’époque concernée.

Néanmoins, le roman n’est pas complètement exempt de défauts. Le coté double du récit, s’il offre un coté littéraire intéressant, rend le récit quelque peu prévisible, pour ne pas dire redondant. De même, la structure du scénario donne un coté assez linéaire au récit, qui limite ainsi le coté exaltant de l’inconnu.

Pour conclure, Jaulmes nous offre un excellent premier roman, doté de personnage attachants et d’une jolie plume, mais qui nous fait espérer plus de surprise pour le second tome !

Discuter de Les 5 soldats de bambou sur le forum.