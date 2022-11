Titre VO : The King in Yellow

ISBN : 978-290120711-5

Auteur/Autrice : Chambers W. Robert

De Paris à New York, de jeunes artistes voient leur vie bouleversée par un étrange livre inédit, Le Roi en jaune.

A travers celui-ci, c’est un univers de folie et de cauchemar qui fait irruption dans notre monde : celui de Carcosa sur lequel règne le terrifiant Roi en jaune.

Découvrez ce recueil de dix nouvelles, qui a fait frémir Lovecraft. Au péril de votre équilibre mental, feuilletez le livre maudit d’une beauté si prodigieuse que ceux qui le lisent basculent dans la folie. Résisterez-vous à la damnation qui les pousse tous au suicide ?

Pour la première fois depuis sa parution originelle en 1895, le chef-d’œuvre mythique du fantastique décadent est édité en traduction française intégrale. Grâce à la série True Detective, il est devenu instantanément un best-seller aux États-Unis.

En bonus, un chapitre qui livre les clés de la série True Detective, ainsi qu’une superbe nouvelle inédite d’Ambrose Bierce, qui donna naissance à la maléfique ville de Carcosa…

Critique

Par Gillossen, le 09/12/2014

Classique du genre fantastique plus ou moins “oublié” ces derniers temps, en tout cas du grand public qui connaît tout de même souvent Lovecraft de nom, Le Roi en Jaune de Robert W. Chambers, recueils de nouvelles mettant en scène le personnage ou la nouvelle éponyme, est revenu en fanfare sur le devant de la scène suite à la série TV True Detective.

Il revient donc en cette fin d’année au Livre de Poche, après un passage en grand format chez Malpertuis voilà quelques années, passage qui avait tout de même fait nettement moins parler à l’époque. Ah, la puissance du petit écran…

On comprend vite pourtant à la lecture de ces nouvelles, parfois très courtes, parfois nettement plus longues, l’étendue du pouvoir de fascination exercée par la plume de l’auteur, et pas seulement autour de la classique représentation d’un ouvrage dont la lecture est censée rendre fou. Chambers possède une façon de présenter la folie, ou plutôt la plongée de ses personnages dans une autre atmosphère, de plus en plus étouffante, qui fait encore mouche aujourd’hui.

Il n’hésite pas à aborder différents cadres, différents thèmes, même s’il ne se départ jamais d’un certain romantisme (comme dans La demoiselle d’Ys), souvent tragique d’ailleurs, et d’un talent particulier pour le mystère et le jeu trouble des sentiments qui emporte ses protagonistes, ses narrateurs, sur le chemin de la folie. Et, toujours dans l’ombre, les tours de Carcosa, se dérobent…

La mystérieuse Carcosa, cité dont l’auteur n’est d’ailleurs pas le créateur. Une cité qui se dérobe donc au regard de l’homme, contrairement à la figure du Roi en Jaune, monarque fantomatique et terrible qui semble guetter le faux pas des personnages principaux et à travers eux, le nôtre. La pièce du même nom a le plus souvent la même fonction : insoutenable, sa lecture bouleverse et ses échos se répandent autour du lecteur comme des ondulations sur une mare, jusqu’à tout contaminer.

Loin de “l’horreur cosmique” du maître de Providence qu’il précède de toute façon largement, Chambers distille le malaise par petites touches, le tout servi par une plume jamais tout à fait surannée tout en conservant son charme et même son dynamisme. Le traducteur, Christophe Thill, livre d’ailleurs dans cette édition un court essai sur les liens entre Le Roi en Jaune, True Detective et le fantastique - même si le créateur de la série nie toute dimension de cet ordre - qui constitue un bonus appréciable.

Incontournable ? En tout cas, ce recueil est à lire et permet ou permettra à beaucoup de mettre plus qu’un simple nom derrière un ouvrage à l’aura de mystère encore vive. Chambers le mérite largement, tout comme cette édition enrichie qui représente sans doute le meilleur choix aujourd’hui pour vous lancer dans cette lecture.

A vos risques et périls !



Mise à jour du 25/10/2022 :

A noter que les éditions Callidor ont publié un collector de fort belle facture, avec notamment une préface de Christophe Thill et une nouvelle traduction.

8.0/ 10

