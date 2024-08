Le Petit guide de Miss Percy, ou comment élever un dragon britannique

Titre VO : Miss Percy's Pocket Guide (to the Care and Feeding of British Dragons)

ISBN : 978-281123080-7

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Quenby, Olson

Traduction : Dewez, Alix

978-281123080-7AucuneQuenby, OlsonDewez, Alix Miss Mildred Percy hérite d’un dragon.

Mais peut-être allons-nous trop vite en besogne…

Miss Mildred Percy n’a rien d’une héroïne : elle vit de la charité de sa soeur, a renoncé depuis longtemps à ses rêves et ne mène pas ce que l’on pourrait appeler une vie d’aventure. Jusqu’au jour où son grand-oncle a l’audace de lui léguer un oeuf de dragon. Et c’est ainsi que, du jour au lendemain, Miss Mildred Percy passe du statut de tapisserie au rôle inouï d’éleveuse de dragons.

Cet oeuf, comme la plupart des oeufs, a le bon goût d’éclore. Et c’est ainsi que, du jour au lendemain, Miss Mildred Percy passe du statut de tapisserie au rôle inouï d’éleveuse de dragons.

Un dragon ? En Angleterre ? Voilà quelque chose que l’on n’a jamais vu. Pourtant Mildred va devoir jongler entre l’éducation de ce spécimen (qui n’est pas censé exister), la naissance d’une idylle (avec un modeste pasteur) et le début d’une aventure à laquelle jamais elle ne se serait crue destinée.

Critique

Par erkekjetter, le 05/08/2024

C’est annoncé dès la quatrième de couverture : vous trouverez dans ce roman du thé, des dragons, une vieille fille anglaise, une romance débutante. On nous promet aussi une lecture cosy, élégante et palpitante.

Qu’en est-il réellement ?

Pour commencer franchement, il n’y a entre ces pages rien de particulièrement original. Ce n’est pas un problème en soi, ou plutôt ce ne serait pas un problème si le style venait relever tout ça. En l’occurrence, c’est là où le bât blesse. D’abord, la première partie peine à capter l’intérêt. Tout y est prévisible, et le style lui-même ne se démarque en rien de parutions similaires – il est assez banal, et plutôt dans la moyenne basse (mais vous apprendrez l’existence des adjectifs « butyreux » et « quinaud », c’est toujours ça de pris). À la longue, les digressions entre parenthèses peuvent lasser, et les quelques interventions de l’autrice (à la troisième personne) n’apportent pas grand-chose, sinon l’impression qu’elle veut adresser au lecteur des clins d’œil appuyés et quelque peu maladroits.

Côté positif, on notera une amélioration dans la deuxième partie, plus fluide. Malgré ses défauts, l’histoire est globalement sympathique, quoique pas franchement palpitante, et il est évident que l’autrice a pris beaucoup de plaisir à l’écrire. De son côté, l’héroïne se révèle plutôt attachante, avec ses difficultés à s’affirmer, son goût pour la bonne chère et sa tendance à grignoter pour contrer sa nervosité. Il est toujours agréable d’avoir affaire à des personnages imparfaits, crédibles. Le pasteur et sa gouvernante sont également assez appréciables. Et puis, bien sûr, on assiste à l’éclosion d’un dragonnet et à ses premiers pas, ce qui ravira les amateurs.

Toutefois, cela ne suffit pas à transformer l’essai. Dans son ensemble, il s’agit d’une lecture mitigée, ni excellente ni désastreuse. Nul doute que le roman pourra être apprécié en lecture de vacances ou entre deux romans plus exigeants, pour peu que l’on ne nourrisse pas de trop grandes attentes. Et comme il s’agit d’un premier tome, à voir comment les choses évolueront par la suite.

Discuter de Le Petit guide de Miss Percy, ou comment élever un dragon britannique sur le forum.