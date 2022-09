Titre VO : Жертва дракона

ISBN : 978-290120705-4

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Bogoraz, Vladimir

Auteur/Autrice : Lajoye, Patrice

Auteur/Autrice : Lajoye, Viktoriya

Dans la nuit froide et muette, les Anaki affamés attendent l'arrivée des « Visages Gris », les rennes venus des montagnes. Mais aucun sabot ne foule le sentier qui se perd sous les étoiles. La tribu se meurt, et ses prières restent sans réponse. Le chaman Youn le Noir se décide alors à s'adresser au dernier des dieux, celui qui engloutit la Soleil avant de la vomir, le redoutable Dragon de Lune. Mais son appel ne sera pas sans conséquences… car bientôt il exigera des sacrifices. Qui oserait braver ce dieu de minuit, sinon un homme sans foi, qui ne croit qu'en sa lance et son bras ?

Après avoir été condamné à l’exil dans les toundras glacées de l’est de la Russie, le militant révolutionnaire Vladimir Bogoraz (1865-1936) y puise l’inspiration pour son Dragon de Lune.

Critique

Par Gilthanas, le 15/09/2022

Militant révolutionnaire dans la Russie impériale, déporté en Sibérie pour son engagement politique, Vladimir Bogoraz écrit en 1909 Le Dragon de Lune, aujourd’hui considéré comme le premier roman de fantasy russe. Et ce sont bien entendu les éditions Callidor, spécialistes de la fantasy à arrière-arrière grand papa, qui se charge de l’édition et de la traduction française. Encore une bonne pioche pour Thierry Fraysse ?

Autant couper court au suspense tout de suite : non. Le Dragon de Lune souffre de plusieurs défauts qui lui donnent pâle figure à côté de ses camarades de collection. Si le récit en lui-même, comme objet d’étude de la fantasy russe, est sûrement utile au chercheur, le lecteur lambda n’y trouvera pas son compte. La faute à un récit lent, contemplatif à l’excès par certains moments, et, finalement, peu accrocheur.

On suit la tribu des Anaki, qui attendent l’arrivée des « Visages-Gris », les troupeaux de cerfs qui leur permettront de passer l’hiver. Mais ceux-ci se font attendre. Un membre de la tribu, Youn le Noir, sorcier-chaman de son état, passe alors un pacte avec une divinité sauvage, qui va exaucer son vœu, mais pas sans contrepartie… Un membre de la tribu, Yarri, osera seul se lever contre ce dieu capricieux et exigeant, qui exige un sacrifice que le jeune homme n’est pas prêt à accepter.

On oscille ici entre le conte traditionnel et le récit de fantasy. L’histoire, censée se dérouler au Paléolithique selon l’auteur, souffre grandement de la comparaison avec l’ouvrage sorti la même année et plus connu dans nos contrées : La guerre du feu, de J.-H. Rosny aîné. Le véritable protagoniste du roman se révèle être la tribu dans son ensemble, avec les aléas de la vie quotidienne, ses difficultés pour survivre. Le message sous-jacent est d’autant plus clair quand on connait la philosophie politique de l’auteur, et la volonté de provoquer une réflexion de la part du lecteur est d’autant plus claire à la toute fin du récit.

Comme objet d’étude de la pré-fantasy dans son ensemble, Le Dragon de Lune a toute sa place dans le fantastique catalogue des éditions Callidor. Ces dernières ont une fois de plus effectué un travail d’édition remarquable, les illustrations qui émaillent le récit sont de toute beauté, au point même de davantage stimuler notre imaginaire que le texte en lui-même. Celles-ci, ainsi que les quelques pages finales sur la fantasy russe, justifieraient presque à elles seules l’achat de l’ouvrage.

Cependant, la lenteur du récit, malgré une langue délicate, ne parvient pas à nous transporter dans l’intrigue. On reste en surface, avec toujours dans un coin de la tête, cette image d’hommes préhistoriques partis en quête du feu…

