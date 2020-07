Titre VO : The Winter of the Witch

Tome 3 du cycle : Trilogie d'une nuit d'hiver

ISBN : 978-220714403-9

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Arden, Katherine

978-220714403-9AucuneArden, Katherine Moscou se relève difficilement d’un terrible incendie.

Le grand-prince est fou de rage et les habitants exigent des explications. Ils cherchent, surtout, quelqu’un sur qui rejeter la faute. Vassia, avec ses étranges pouvoirs, fait une coupable idéale. Parviendra-t-elle à échapper à la fureur populaire, aiguillonnée par père Konstantin? Saura-t-elle prévenir les conflits qui s’annoncent? Arrivera-t-elle à réconcilier le monde des humains et celui des créatures magiques?

Les défis qui attendent la jeune fille sont nombreux, d’autant qu’une autre menace, bien plus inquiétante, se profile aux frontières de la Rus’.

Critique

Par Gillossen, le 17/07/2020

Avec L’Hiver de la Sorcière, Katherine Arden conclue sa trilogie sur une très belle note.

C’est une vraie satisfaction pour le lecteur - nous n’irons pas parler de soulagement - après un deuxième volume qui s’était parfois un peu égaré en route, l’histoire optant pour des détours pas toujours très heureux tout en restant plaisant à parcourir.

Dans le cas présent, nous voilà face à un dénouement particulièrement bien troussé, et qui ne dessert ni son intrigue ni le destin de ses personnages, que l’on a appris à aimer ou détester au fil de ces centaines de pages. C’est donc bien un plaisir de replonger dans cet univers merveilleux - au sens premier du terme - mais où le danger rôde constamment, ce qui ne devrait pas prendre de cours les habitués.

Arden a su s’appuyer sur ses points forts et ses sujets de prédilection, y compris en ménageant quelques surprises que l’autrice justifie avec habileté, y compris dans la conclusion proprement dite de ce triptyque.

On a toutefois tout aussi hâte de découvrir ce qu’elle pourrait bien nous réserver dans un autre registre à l’avenir, ce qui ne tardera plus maintenant.

Au bout du compte, la Trilogie d’une nuit d’hiver représente une belle trouvaille, une de plus pour la collection Lunes d’encre, qui brille autant par son écrin (le folklore russe en premier lieu) que par la gestion rigoureuse et habile de son déroulement de tome en tome de la part de Katherine Arden, qui sait se mettre en retrait au profit de ses héros. Rien de révolutionnaire en soi sur le fond ou la forme, mais un supplément d’âme toujours bienvenu, et pas si courant !

Pas de changement donc depuis deux ans et la sortie du premier : on vous recommande ces romans avec le même entrain.

8.0/ 10

Discuter de L'Hiver de la sorcière sur le forum.