In the Lives of Puppets

Dans une étrange petite maison perchée parmi les branches d'une forêt, vivent trois robots : l'inventeur Giovanni Lawson, figure paternelle, Cliquet l'infirmière aux tendances sadiques et Rambo le petit aspirateur désespérément en quête d'attention. Victor Lawson, un humain, y vit également. Ils forment une famille, cachée et en sécurité.

Tout bascule le jour où Vic récupère et répare un androïde inconnu appelé “HAP”. Hap et Gio partagent en effet un sombre passé qui va les rattraper lorsque Hap alerte involontairement les robots dont ils se dissimulaient. Gio est capturé et emporté vers la Cité des rêves électriques.

Ensemble, les membres de la famille de Vic doivent traverser un cadre impitoyable et éthéré pour sauver Gio de la mise hors service, ou pire, de la reprogrammation. Le périple forcera Vic à affronter ses sentiments contradictoires pour Hap : peut-il se laisser ficeler par l’amour ?

