ISBN : 978-237579257-5

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Roullier, Louise

Alors qu'on l'imaginait déjà vainqueur du prestigieux tournoi des Sept Oriflammes, le célèbre mage Cobal Galtès meurt dans l'arène sous les yeux de sa fille.

Quinze ans plus tard, sa famille a sombré dans le chaos. Mage aussi ambitieuse que son père, Lidia ressasse les événements du tournoi, source de tous ses malheurs. Aussi, lorsqu’elle découvre une légende qui parle de rayer et réécrire le passé, ses espoirs se raniment. Qu’il faille fouiller les livres les plus rares, piller des trésors royaux ou pactiser avec des goules dévoreuses d’âmes, Lidia se jure d’acquérir ce pouvoir et de sauver son père.

Mais pendant que Lidia cherche à corriger son destin, un adversaire invisible semble s’acharner à l’effacer.

Critique

Par K, le 28/10/2022

Grain de sable, premier roman de Louise Roullier, paru aux éditions Critic, apparaît de prime abord comme de facture très classique.

Une héroïne, jeune, pratiquant la magie. Une jeune fille entreprenant une quête de savoir afin de résoudre un drame familial. Hormis un prologue dont la mise en page étonne quelque peu, le début semble assez banal et le résumé ne transporte pas forcément le lecteur, craignant de voir en ce roman initiatique quelque plat réchauffé. Si on ajoute à cela une intrigue mentionnant dès le quatrième de couverture une histoire de réécriture magique du passé, tous les écueils scénaristiques liés aux voyages dans le temps semblent se tenir là en embuscade pour nous tomber dessus.

Et pourtant.

Et pourtant, malgré des premiers chapitres - de facture agréable sans pour autant susciter un enthousiasme débordant - semblant conforter cette opinion, force est de constater que notre avis diffère totalement une fois l’ouvrage refermé. Ces écueils, l’auteur les surmonte avec finesse pour un premier roman, entraînant le lecteur sur des chemins inattendus, évitant maintes facilités et parvenant même à nous surprendre à plusieurs reprises. Grain de sable se révèle ainsi plus subtil qu’il n’y paraît à première vue dans sa gestion de ses personnages et de son intrigue, méritant qu’on lui accorde sa chance.

Sans forcément éblouir par un passage, un personnage ou un élément en particulier, ce premier roman gagne ainsi progressivement en intérêt, finissant par charmer le lecteur s’y étant attardé.

