Titre VO : Galatea

ISBN : 978-270218581-0

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Miller, Madeline

Traduction : Auché, Christine

Depuis l'Antiquité, le mythe de Pygmalion et Galatée n'a de cesse de fasciner et d'inspirer des artistes.

Mais ce récit millénaire du sculpteur misanthrope, épris de la statue qu’il vient de réaliser, demeure inachevé : lorsque Galatée est transformée en être vivant par les dieux, elle est réduite au silence par les hommes. Enfin, il est temps pour elle de devenir la narratrice de sa propre histoire et ainsi de choisir elle-même son destin.

Critique

Par Gillossen, le 05/05/2023

Madeline Miller a connu un énorme succès un peu partout dans le monde avec Le Chant d’Achille et (surtout) Circé.

Dès lors, il n’est pas difficile d’imaginer pourquoi Calmann-Lévy a décidé de publier une nouvelle seule, y compris en version papier, dans un petit “fascicule” de 40 pages à peine pour près de 7 euros. Malgré son prix, on pouvait parier sur le fait qu’il trouverait son public.

Et en dépit de sa taille, c’est un texte qui compte beaucoup aux yeux de son autrice, comme elle l’explique elle-même en postface. Une fois encore, il s’agit de se pencher sur un mythe avant tout raconté par des hommes (ici, celui de Pygmalion), où le personnage féminin pourtant moteur de l’intrigue se trouve relégué au second plan, voire privé de nom. Miller tenait donc à aborder de front les questions misogynes, ces relents de contrôle, de jugement quant au comportement que devrait une femme, etc… Elle compare ainsi ouvertement le sculpteur à un “incel”, un parallèle moderne ne manque pas de piquant.

Mais c’est bien le mordant de Galatée qui donne toute sa saveur au texte et c’est un plaisir de voir cette création s’animer, dotée de ses propres souffle, allant, ferveur. Lecture enlevée, Galatée ne peut toutefois pas prétendre à détrôner les titres les plus connus de l’autrice, pas tant à cause de son format que de son sujet, bien exploité le temps d’une nouvelle, mais un sujet qui pourrait être - malheureusement - décliné à l’infini sans réelle différence. Et si l’autrice n’avait pas été Madeline Miller, il n’est pas certain que cette nouvelle eut occupée une telle place “éditorialement” parlant, même si l’on ne peut que s’en féliciter.

Cela n’arrive pas si souvent pour ce format !