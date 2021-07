Cemetery Boys

ISBN : 978-125025046-9

Catégorie : Jeunesse

Auteur/Autrice : Thomas, Aiden

Parce que sa famille Latin* peine à accepter son genre réel, Yadriel est déterminé à prouver qu'il est bel et bien un brujo, un sorcier capable d'invoquer les morts.

Avec l’aide de sa cousine-meilleure amie, Maritza, Yadriel se soumet lui-même au rite de passage des brujos avant de partir en quête de l’âme de son autre cousin emporté par une mort violente. Mais Yadriel n’invoque pas le bon fantôme…

Critique

Par Nephtys, le 27/07/2021

Cemetary Boys est un roman qui, dès les premières pages, emporte par sa sincérité que cela soit via le quotidien et les croyances de cette famille et l’héritage culturel que cela implique, ou le parcours de vie de Yadriel. Le roman ne décrit pas, mais raconte.

L’empathie est là : les personnages trouvent rapidement une place avec leurs souvenirs, leur vécu ainsi que les épreuves qu’ils ont traversé et traversent encore aujourd’hui. Il y a cet équilibre pour dire que nous avons là non pas des personnages clichés répondant à certaines cases, mais bien des gens comme absolument tout le monde avec les épaules de leur vécu.

Le scénario, quant à lui prévisible, se devine vite.

Un défaut que le rythme du roman et le soin apporté à la relation entre les personnages aide à pallier. Il y a des maladresses dans Cemetary Boys, aucune cependant ne consiste en un manque d’humanité. On retrouve ainsi un humour rafraichissant, de même que des personnages que l’on prend plaisir à suivre dans un univers qui mériterait presque d’autres tomes. C’est aussi un récit sur l’acceptation de soi ainsi que l’acceptation que l’on cherche des autres, une leçon de courage pour son héros, et pour finir une histoire de fantômes et d’amour, à cœur ouvert.

Au bout du compte, malgré la simplicité, malgré les défauts qui habitent ce récit, elle est bien là cette subtile sensation d’émerveillement qui nous donne envie de sourire, de croire aux sentiments.

