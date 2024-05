Magie d’encre en voie d’adaptation ?

Par Ivy, le mercredi 22 mai 2024 à 23:00:09

Le roman young adult écrit par Emma Törzs fait l'objet d'un projet d'adaptation TV par Gato Grande , une société appartenant à Amazon MGM Studios .

À la tête de cette adaptation, on trouve la scénariste et productrice exécutive Bronwyn Garrity (The Umbrella Academy, Outlander). La série, décrite comme un thriller fantasy, suivra les aventures des demi-soeurs Esther et Joanna, élevées par un père ayant dédié sa vie à la protection d'une bibliothèque de sortilèges.

Emma Törzs sera productrice exécutive de la série.

Certains livres sont dangereux.

Certains livres, écrits à l’encre de sang, renferment une magie ancestrale. Rares sont ceux qui connaissent leur existence, plus rares encore ceux qui les protègent… et sont prêts à en payer le prix.

La famille Kalotay, propriétaire d’une collection de ces livres aussi puissants que redoutables, a été divisée par ce secret. Tandis que Joanna a dédié sa vie à la conservation de cette bibliothèque, enchaînée à la maison familiale, sa demi-sœur Esther fuit depuis dix ans une hypothétique menace. Et lorsque leur père meurt soudain, un livre inconnu à la main, il devient évident qu’il ne leur a pas tout dit.

Contraintes d’affronter le danger pour protéger leur héritage familial, les deux sœurs s’apprêtent à découvrir des secrets propres à bouleverser leur vision du monde et de la magie.

