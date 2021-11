Willow présente ses nouveaux camarades

Par Ivy, le vendredi 12 novembre 2021 à 17:51:10

Le Disney+ Day a été l'occasion d'en apprendre un peu plus sur le casting de la série Willow.

Et c'est Warwick Davis lui-même qui présente ses (jeunes) partenaires à l'écran dans une vidéo pleine d'humour, à voir ci-dessous. Aux côtés d'Ellie Bamber, Erin Kellyman, Tony Revolori, Ruby Cruz et Amer Chadha-Patel, dont la participation avait déjà été annoncée, on a pu découvrir un nouveau visage en celui de Dempsey Bryk. On ignore cependant quel personnage incarnera l'acteur, un habitué des séries.

Rendez-vous en 2022 pour découvrir tout ce beau monde sur vos écrans !

Discuter de Willow sur le forum