One Piece sur Netflix : le plein d’acteurs

Par Gillossen, le mardi 9 novembre 2021 à 23:29:15

En attendant Cowboy Bebop et Yu Yu Hakusho en 2023...

Netflix a trouvé son Monkey D. Luffy en la personne d'Iñaki Godoy (Qui a tué Sara ?) pour sa prochaine adaptation en série live-action du célèbre manga One Piece. Se joindront également au casting pour incarner les pirates, Mackenyu (Ruroni Kenshin : Final Chapter), Emily Rudd (Fear Street), Jacob Romero Gibson (All Rise) et Taz Skylar (Boiling Point) (de gauche à droite sur la photo ci-contre).

Tomorrow Studios, déjà derrière l'adaptation de Cowboy Bebop, produira cette première salve de 10 épisodes. Mackenyu jouera le rôle de Zoro, Rudd celui de Nami, Gibson celui d'Usopp et Skylar celui de Sanji. Le vétéran Steven Maeda (Lost, The X-Files) est le scénariste, le showrunner et le producteur exécutif. Matt Owens (Agents of S.H.I.E.L.D., Luke Cage) est scénariste et producteur exécutif, tout comme Eiichiro Oda, l'auteur du manga, qui se dit ravi de voir le projet avancer.

L'adaptation devrait entrer en production en 2022.

Discuter de One Piece sur le forum

Source