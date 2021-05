L’Ouest Hurlant, nouveau festival de l’imaginaire

Par Glaurung, le samedi 8 mai 2021 à 12:09:28

Cette nouvelle manifestation est organisée par l'association Le laboratoire des imaginaires.

Le festival sera en accès libre et mettra en avant les genres de la science-fiction, du fantastique ou encore de la fantasy. Au programme : conférences, spectacles, prix littéraires, ateliers d’écriture et cafés-débats, le public aura le choix entre de nombreuses activités. Les auteurs Estelle Faye et Lionel Davoust sont marraine et parrain de cette première édition, tandis que Thomas Geha s'occupe de sa direction artistique.

L'Ouest Hurlant se déroulera à Rennes du 28 avril au 1er mai 2022.

