L’actualité fantasy en bref - 31 juillet 2020

Par Ivy, le vendredi 31 juillet 2020 à 23:00:37

Le mois de juillet se termine dans la chaleur... et avec un dernier zapping pour la route !

Aujourd'hui on vous parle conventions, jeux vidéo et séries d'animation, avec quelques idées pour occuper votre mois d'août.

En raison de la pandémie, les organisateurs d'OctoGônes, la convention du jeu et de l'imaginaire, ont pris la décision d'annuler la onzième édition prévue en octobre de cette année à Lyon. L'enthousiasme de la Fédération des Acteurs du Jeu et de l’Imaginaire de Rhône-Alpes (FAJIRA) n'a pas suffi face à l'incertitude liée aux mesures sanitaires, au nombre de participants et donc au budget à prévoir.

Le jeu vidéo Fairy Tail est désormais disponible sur PS4, Nintendo Switch et Steam, comme l'indique le trailer de lancement ci-dessous. Inspiré du manga de Hiro Mashima et basé principalement sur le combat, ce jeu permet aux joueurs de revivre l'intrigue allant de l'arc Île Tenro à l'arc Tartaros.

Le jeu de stratégie en temps réel Iron Harvest se dévoile par le biais d'un trailer cinématique, à découvrir à la suite de ce zapping. Les joueurs se verront plongés dans une version alternative des années 1920, où les machines de guerre côtoient les hommes. Le jeu se déroule dans le même univers — créé par l'illustrateur Jakub Różalski— que le jeu de plateau Scythe, mais il en est complètement indépendant. La bêta vient d'être lancée, quelques semaines avant la sortie officielle du 1 er septembre.

septembre. En ce moment et jusqu'à novembre 2021, France Télévisions offre les trois saisons complètes d'Avatar, le dernier maître de l'air en replay. Une bonne occasion de découvrir ou de se replonger dans cette série d'animation qui a donné lieu à une suite, La Légende de Korra.

Worldcon, qui aura lieu du 1 au 5 septembre 2022. Et qui s'appellera de ce fait... Chicon 8 (non, le logo n'est pas un légume, mais une fusée). Parmi les invités d'honneur, on trouvera l'auteur canadien Charles de Lint et l'artiste Floyd Norman, qui a notamment travaillé pour . Le distributeur Eurozoom , spécialisé dans l'animation japonaise, vendra à partir du 24 août — en avant-première et avec une remise exceptionnelle — un lot de coffrets DVD et Blu-ray de Violet Evergarden : Éternité et la poupée de souvenirs automatiques sur Facebook. La sortie en magasins aura lieu le 7 octobre.

