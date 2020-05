Disque-monde : d’autres adaptations à venir !

Par Ivy, le mardi 28 avril 2020 à 15:00:32

L'annonce est tombée le jour de l'anniversaire de Terry Pratchett : Narrativia , la société de production fondée par feu l'auteur, vient de signer un accord exclusif avec Endeavor Content et Motive Pictures pour porter à l'écran l'univers du Disque-Monde.

Les trois partenaires ont pour but commun de créer une série d'adaptations vraiment authentiques de l’œuvre de Terry Pratchett, en restant absolument fidèles à la vision de l'auteur. Sa fille Rhianna Pratchett, codirectrice de Narrativia , confirme cette volonté : Le Disque-Monde regorge de personnages uniques, de récits pleins d'esprit et d'incroyables figures de style, et nous pensons qu'ils devraient être transposés à l'écran sous une forme dont mon père serait fier. Simon Maxwell, directeur de Motive Pictures , se montre ambitieux : Ensemble nous allons produire des séries qui seront aimées des millions de fans du Disque-monde sur la planète, tout en faisant découvrir les créations épiques et l'héritage de Terry Pratchett à de nouveaux publics.

Rappelons que les 41 livres composant la saga du Disque-Monde se sont vendus à plus de 100 millions d'exemplaires depuis la sortie du premier volume en 1983. Une série TV tirée du même univers, Le Guet, est actuellement en cours de réalisation et sera normalement diffusée dès cette année.

