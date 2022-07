Tome 2 du cycle : Spirite

ISBN : 978-249073562-4

Catégorie : Bd

Auteur/Autrice : Mara

New York, 1931. Les fantômes existent, les spiritologues les étudient. Boris Voynich, spécialiste des ectoplasmes, est assassiné sous les yeux de son jeune protégé Ian Davenport. Le chasseur de fantômes s’associe avec une journaliste, Nell Lovelace, afin de résoudre cette sordide affaire. Ensemble, ils mettent la main sur des informations capitales lors d’une soirée de gala qui devient la cible du terrifiant et énigmatique meurtrier de Boris, Arthur Arroway.

Obsédé par une féroce vendetta personnelle, il capture Ian et Nell et les emmène à bord de son dirigeable géant. Les deux prisonniers échafaudent alors un plan d’évasion désespéré en compagnie d’une autre captive, l’aviatrice Mary Pickett.

Critique

Par Zakath, le 05/07/2022

Il y a deux ans, nous avions laissé le spiritologue Ian Davenport, la journaliste Nell Lovelace et l’aviatrice Mary Pickett en fâcheuse posture, tandis que l’antagoniste se dévoilait à leurs yeux.

Le deuxième tome sur les quatre prévus ne perd pas de temps pour reprendre l’action où elle en était après un bref flash-back mystérieux à Tunguska et nous entraîne dès les premières pages dans leur évasion. Après quoi le rythme du récit se pose pour revenir à une enquête plus traditionnelle, si tant est qu’une enquête traitant d’ectoplasmes puisse l’être, non sans avoir fait le point sur les suites de leur aventure dans la vie du trio de protagonistes (beaucoup moins positives pour Mary que pour ses deux comparses, en particulier Ian dont les travaux sont davantage pris au sérieux à défaut d’être totalement compris par des citoyens paniqués).

Le tome est riche en révélations alors que les héros explorent le passé de Voynich, le mentor de Ian et de son meurtrier Arroway. Une fois arrivés à la dernière page, il est cependant clair que tous les secrets ne sont pas encore divulgués, que le principal adversaire n’est peut-être pas celui que l’on croit et que nos sympathiques chasseurs d’ectoplasmes vont devoir affronter les conséquences d’une trahison.

Obsession présente les mêmes qualités que le tome précédent : une aventure qui avance à un bon tempo, des personnages dont les motivations sont, en tout cas dans le cas des protagonistes, assez simples mais que l’on a plaisir à suivre et le trait de Mara est toujours aussi attrayant avec un style très influencé par Don Bluth.

À mi-parcours, cette série continue donc pour l’instant de tenir en haleine. Évidemment, en entretenant tout un mystère sur le passé de Voynich et de ses anciens collègues et en distillant les informations au compte-gouttes, il faudra que leur histoire soit à la hauteur de cette mise en place prometteuse mais Spirite demeure toujours aussi agréable à suivre.