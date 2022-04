ISBN : 978-220323137-5

Catégorie : Bd

Auteur/Autrice : Bündgen, Amaury

978-220323137-5BdBündgen, Amaury Kéva, petit royaume perché dans les montagnes, est réputé pour son peuple pacifique, naturellement tourné vers l’étude et le maintien des équilibres naturels. Aussi, lorsque ce pays est attaqué par un empire expansionniste, les Kévarks, malgré une résistance farouche, sont-ils annihilés brutalement.

Mais un prêtre a survécu, dernier représentant de sa culture. Il se dirige vers le Lac Miroir, centre spirituel de sa contrée aujourd’hui asservie, afin d’assouvir, seul, la vengeance de son peuple !

Critique

Par Gillossen, le 19/04/2022

Le Rite est le second album d’Amaury Bündgen, après son Ion Mud dans un registre pour le coup 100% SF.

On retrouve son sens des perspectives impressionnantes ici, de même que son utilisation parfaitement maîtrisée du noir et blanc, dans ses paysages de montagnes escarpées, le tout servant de cadre à un récit aux allures de fable, au déroulement sombre et implacable, après quelques premières planches sans texte qui posent immédiatement une atmosphère particulière.

Une fable évocatrice, qui nous parle de guerre, de conquêtes, de persécutions, de représailles, de destins aussi liés que brisés. Une fable qui lève le voile sur un background fouillé et largement mis en valeur par l’auteur, qui signe, là encore, également le scénario de son album. Petit bémol, son caractère implacable justement fait qu’il n’y a guère de surprise en cours de route. Peut-être bien sûr n’est-ce pas le plus important face au propos lui-même, qui possède une véritable portée, qui résonne d’autant plus actuellement par ailleurs.

Toutefois, j’aurai deux bémols : le propos en question, s’il le fait avec pertinence et acuité, ne fait qu’emprunter des sillons déjà tracés. Et surtout, mais est-ce là dû justement à cette dimension fable, ou au fait que l’on assiste avant tout à ce qui se passe après la conquête, mais le lecteur demeure le plus souvent éloigné du destin des personnages, simple spectateur, sans réel lien affectif à même de nous bouleverser ou de nous prendre aux tripes, pour s’exprimer de façon quelque peu légère. Il faut dire que la vengeance est un plat qui se mange froid comme le veut le dicton, et celle-ci ne déroge pas à la règle. Cette froideur, ce détachement - parfois de surface - peut donc se révéler contre-productif pour le récit proprement dit.

Si bien que le final, qui se voudrait quelque part dantesque, nous laisse tout de même sur notre faim. Ce qui n’empêche pas de faire du Rite une bande dessinée singulière, autrement que par son trait. On peut lui accorder cela sans hésiter !

