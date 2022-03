L'Ogre-Lion

ISBN : 978-249073535-8

Catégorie : Bd

Auteur/Autrice : Bruno Bessadi (

Dans les contrées du Nord, nul n'a jamais vu de lynx aussi grand.

Normal : Kgosi est un lion. Mais que fait-il si loin de ses terres ? Pourquoi partage-t-il son corps avec un sanguinaire démon pourfendeur de carnivores ? Accompagné de Wilt, imprévu compagnon de route, Kgosi va découvrir au fil du périple vers le royaume au-delà des mers la vérité qui lui permettra de se retrouver et de délivrer son peuple…

Critique

Par Goldberry, le 22/03/2022

Le Lion barbare est une autre parution de la collection Drakoo, cette fois dans un registre nettement plus heroïc fantasy. Et Bruno Bessadi, à la fois scénariste et dessinateur de la série, ne s’en cache pas, il est un grand admirateur du Conan le Barbare de John Milius, mais de façon plus générale de la figure du Cimmérien.

A la vue de l’illustration de couverture notamment, on n’en doutait pas ! Le résultat, qui se veut marqué par une certaine noirceur, demeure cela étant en demi-teinte. L’auteur explique dans le dossier de presse accompagnant cette nouveauté avoir voulu adoucir son récit dans sa version finale et il est vrai que l’on a parfois l’impression de voir un ersatz de Conan plongé dans un monde à la Willow… et encore, certaines scènes de Willow, nous ont parues plus sombres ! Ce personnage hanté par un passé sordide, qui se retrouve entouré de petites créatures mignonnettes réclamant ses services, parait bien fade, surtout que les dialogues sont plats au possible. Notre héros est même bien patient de ne pas en décapiter certains, à commencer par Wilt, le chevreau arraché à sa famille qui ne le lâche pas d’une semelle. On suppose qu’il est censé incarner l’acolyte à la fois touchant et malin, mais leur binôme n’est guère réussi. C’est dire si quelque chose ne fonctionne pas dans cet ensemble, alors qu’il est censé agir comme une force motrice du récit.

Il reste de jolies cases parfois, et un monde peuplé d’animaux anthropomorphes comme on en compte cela dit beaucoup depuis 3-4 ans, mais cela ne suffit pas à nous convaincre de la pertinence de cette aventure et le destin de Kgosi et sa fratrie nous laisse au bout du compte plutôt froid.

