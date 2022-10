(Ce Cycle est En Cours)

La Légende oubliée de Perceval - 1 Nous connaissons tous la légende du roi Arthur ; les exploits de ses vaillants chevaliers continuent de nourrir notre imaginaire collectif, pourtant avant de siéger à la Table ronde, ils ont tous vécu la plus extraordinaire des aventures : l’enfance. Quelque part au sud de l’Angleterre, au temps des fées et des forêts denses, Perceval, un petit garçon rêve d’aventures. Celui qui deviendra un des plus grands chevaliers mène une existence paisible loin de la vie de château. Elevé par une mère aimante, il grandit à l’abri des horreurs de la guerre, au cœur de ces bois verdoyants où la magie subsiste encore. Mais le jour où sa route croise celle d’un régiment venu de la grande ville, il va découvrir le secret qui entoure sa naissance et vouloir marcher dans les pas de son père ! En suivant les péripéties de ce petit héros, nous entrons dans un monde fantastique, où les fées voient doucement leur pouvoir s’éteindre au profit d’une ère nouvelle, celles des humains.

Critique

Brrémaud FrédéricBertolucci Federico

Par terriblius, le 16/10/2022

D’un côté, une petite fée au nom imprononçable qui doit lutter pour sa survie au milieu des périls de la forêt, les animaux n’étant pas les derniers, alors que la magie s’éteint au point de menacer même l’existence de son peuple. De l’autre, un jeune garçon dont la seule famille est une mère protectrice, qui s’est lié d’amitié à une belette et ne rêve que de devenir chevalier, vivre des aventures et sauver l’Angleterre (qui n’existe d’ailleurs sans doute pas à l’époque). Lorsque la menace saxonne se fait plus précise, le jeune présomptueux choisit finalement de ranger son arc et court avertir le roi. Mais en chemin, il croise trois mystérieux chevaliers qui vont apporter un nouvel éclairage sur les secrets qui entourent son enfance. Dès lors, peut commencer la vie de celui qui deviendra l’un des chevaliers les plus connus.

Le duo Brrémaud/Bertolucci qui nous avait déjà enchanté avec son dyptique Brindille renoue avec un univers féérique et la réussite est de nouveau au rendez-vous. Bertolucci fait de nouveau des merveilles avec son trait rond, tout en couleurs avec des découpages variés qui donnent des planches superbes. L’ensemble donne un charme indéniable et nous porte dans une histoire qui ne demande qu’à décoller mais là aussi, dégage une aura de bienveillance bienvenue. Ne reste qu’à espérer que les trois tomes suivants soient du même acabit, mais ce premier tome restera une belle surprise qui donne la pêche et offre un excellent moment d’évasion.

