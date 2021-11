Tome 1 du cycle : Fang

ISBN : 978-273161359-9

Catégorie : Bd

Auteur/Autrice : Kelly, Joe

Dessin : Henricho, Niko

Sous le dessin de Niko Henrichon magnifié par une mise en couleur directe à l’aquarelle, la chasseuse traque les esprits malfaisants au cœur d’un univers fantastique teinté de folklore chinois.

Critique

Par Cœur de chêne, le 12/11/2021

Fang est une jeune renarde, une chasseuse de démons. Elle a le verbe haut et une capacité de combat qui n’a rien à envier aux meilleurs bretteurs de la BD franco-belge. Et il faut bien ça pour affronter les démons, qui paraissent tout droit tirés du folklore chinois.

Dans un univers peuplé d’animaux anthropomorphes, la jeune renarde erre d’un village à l’autre, affrontant les démons que le destin place sur sa route. La personnalité grandiloquente et les performances au combat de la jeune renarde sont assurément un des points forts de ce premier tome qui pose l’univers. Mais on y sent une vérité cachée qui ne demande qu’à poindre, et déjà certains éléments font miroiter un tome deux plus riche encore.

Le scénario est signé Joe Kelly, scénariste américain qui a notamment fait ses armes avec Deadpool et bien d’autres héros de comics chez Marvel ou DC. On lui doit également le scénario du film Chasseuse de géants, de Anders Walter (2017), adapté de sa propre BD.Il y a chez Fang un peu de ces différents personnages, comme un condensé des créations du scénariste.

Au dessin, c’est le canadien Niko Henrichon qui officie. Après avoir travaillé pour l’écurie Marvel également, son travail a franchi l’Atlantique grâce à sa collaboration avec Darren Aronofsky pour son Noé et plus récemment pour les tomes 3 et 4 de la nouvelle série des Méta-Baron. Pour Fang, il développe un style plus proche de l’estampe, intégralement en couleur directe à l’aquarelle, du plus bel effet sur les paysages mais également sur les transformations démoniaques.

Pour un premier tome, on ne s’ennuie pas une seconde. Les personnages portent l’histoire et l’on découvre déjà quelques secrets. Pour autant, il est certain que les prochains tomes réserveront leurs lots de surprises et que la jeune Fang n’est pas au bout de ses peines, notamment pour que ses nouveaux acolytes s’acceptent. Serait-il présomptueux d’y voir un gros clin d’œil à cet univers où un nain et un elfe, ennemis héréditaires, ont réussi à mettre leurs différents de côté et devenir amis ?

Quoi qu’il en soit, c’est une réussite et une petite pépite sortie en cette fin d’année. Une invitation au voyage dans ces contrées lointaines, où la magie le dispute au courage et où une jeune renarde au passé obscur pourrait bien changer la donne.

