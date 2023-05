Titre VO : Bea Wolf

ISBN : 978-222647923-5

Catégorie : Bd

Dessin : Boulet

Auteur/Autrice : Weinersmith, Zach

Traduction : Pasquier, Aude

978-222647923-5BdBouletWeinersmith, ZachPasquier, Aude La cabane de Coeur-d’arbre est un sanctuaire créé par des enfants infatigables qui passent leurs journées à jouer, à manger des sucreries, à faire des bêtises et à repousser l’ombre de l’âge adulte.

Mais un jour, leur sinistre voisin Grindle s’attaque à Coeur-d’arbre et transforme une dizaine d’entre eux en adolescents boutonneux ! Les survivants du premier assaut réclament un nouveau champion capable de les protéger…

Ils ont besoin de Béa Wolf !

Critique

Par Gillossen, le 02/05/2023

Béa Wolf, de Zach Weinersmith et du bien connu Boulet part d’une idée aussi simple qu’originale : revisiter, pour ne pas dire réécrire, la légende de Beowulf à hauteur d’enfants. Et quand on dit enfants, on ne parle pas d’adolescents, mais bien de petits garnements pas plus haut que trois pommes (ou à peine une ou deux de plus).

D’ailleurs, aussi bonne que soit cette idée, on espère malgré tout qu’elle ne va pas déclencher une nouvelle mode et entraîner une ribambelle de reprises sur le même moule : l’Odyssée, Excalibur, ou que sais-je encore… Par pitié, non.

Mais pour en revenir à l’essentiel : livre illustré (en noir et blanc, il ne faut pas croire que tout est en couleur) plutôt que bande dessinée, l’ouvrage se distingue avant tout par la qualité de ses textes, qui démontrent un véritable talent d’adaptation à son sujet. L’ayant lu en anglais, j’imagine que la version française a dû exiger à son tour un joli travail dans ce domaine, pour conserver cette patine légendaire.

Les dessins de Boulet quant à eux collent parfaitement à leur sujet et les bouilles enfantines qui se succèdent se révèlent particulièrement bien croquées de sa part. Concernant notre téméraire héroïne, le coup de crayon de l’artiste lui confère tout de suite une sympathie non négligeable, alors que le Beowulf du poème épique n’est pas foncièrement quelqu’un de très… agréable, voire fréquentable.

Une très bonne idée, pleine de fraîcheur et parfaitement exécutée : que demander de plus à ce copieux album ? Pas grand-chose, de toute évidence. Et on comprend tout de suite que ce soit déjà un succès.

Discuter de Béa Wolf sur le forum.