Arrowsmith - Intégrale

Tome du cycle : Arrowsmith

ISBN : 978-291440942-1

Catégorie : Bd

Auteur/Autrice : Kurt Busiek (

Dessin : Carlos Pacheco (

On est en 1915, l'Europe brûle du feu de la guerre, un feu qui menace de se répandre au monde entier. Aux Etats-Unis de Columbia (qui n'est pas l'une des nations belligérantes du conflits) le jeune Fletcher Arrowsmith, fils de forgeron, va laisser sa petite ville natale de Herbertsville, dans le Connecticut. Il partira contre la volonté de son père, pour se joindre à l'Unité d'Elite Aérienne, un escadron d'aériens volontaires basé à Acadia. Il apprendra la magie de l'envol, les sorts qui permettent aux hommes de percer les cieux comme des dragons pour combattre l'ennemi dans l'espace aérien de Gallia.

Critique

Par Sylvaner, le 18/07/2005

Alors, il s’agit d’un monde qui ressemble au notre, à ceci près que la magie existe, que les créatures mythologiques que sont les dragons, les gobelins, les trolls, etc. existent … Bon, d’accord, jusque là rien de bien nouveau, nombreux sont les livres de fantasy et même les bandes dessinées (Fables… ) qui prennent ce parti.

Toujours rien d’original dans le dessin : il est agréable, peu surprenant pour qui est habitué aux comics modernes, mais assez efficace, notamment quand il doit rendre compte des émotions qui habitent les personnages.

Seulement ici, un parti pris supplémentaire existe : le lecteur ne découvre pas ce monde fantaisiste en long et en large par les intrigues qui lui sont propres, mais par une tragédie que notre monde a bien connu lui aussi : la guerre, et plus précisément la première guerre mondiale. On est dans la chronique militaire : Arrowsmith est le nom d’un jeune engagé américain dans le conflit qui déchire le vieux continent. Il va découvrir la vie, aimer, combattre, rencontrer des « as », se confronter aux horreurs de la guerre, à l’humanité de l’ennemi… Autant d’éléments que l’on pourrait trouver dans les récits d’un vétéran de la Grande Guerre, la vraie, la « nôtre ». Tout cela se déroule ici dans une transposition à un univers Fantasy plutôt riche. Tout dans le récit semble faire référence à la réalité, mais l’effort de réécriture historique est méritoire, et offre une vraie uchronie plutôt jouissive. Elle tire notamment sa force de quelques détails : les règles de la magie (l’utilisation des dragons notamment est plutôt intéressante) ou les personnalités complexes des personnages qui traversent l’existence de Fletcher Arrowsmith constituent un « plus » certain.

En revanche, le scénario principal possèdent deux travers assez sérieux : il est quelque peu inconsistant, puisqu’on suit la destinée d’un personnage particulier sans savoir s’il influera vraiment sur les évènements, et surtout il laisse un arrière-goût d’inachevé, qui risque malheureusement d’être définitif : même s’il s’agit d’un récit complet, on sent que l’auteur avait bien d’autres choses à raconter sur ce monde, et il semble qu’il n’en a pas pour l’instant eu l’occasion. Ces défauts sont cependant à relativiser, surtout si l’on aime les récits qui restent ouverts une fois la dernière page tournée … L’édition présentée ici est une « intégrale », qui regroupe la totalité de la mini-série américaine, préalablement parue sous la forme de deux tomes en France… et à ce jour aucune suite n’a été publiée aux Etats-Unis, mais qui sait ?

7.0/ 10

