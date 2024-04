De nouvelles images pour Tales of the Shire

Par Glaurung, le lundi 22 avril 2024 à 20:59:05

L'éditeur américain de jeux vidéo Private Division a mis en ligne une vidéo concernant un nouveau titre à venir cette année : Tales of the Shire.

Vous pouvez visualiser ci-dessous cette présentation du jeu qui se veut être un simulateur de la vie de Hobbit. Au programme de ce titre de Wētā Workshop : pêche, jardinage, housing et lien social, entre autres activités.

La sortie du jeu est prévue cette année sur Playstation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC via Steam.

