House of the Dragon : le trailer de la saison 2 !

Par Gillossen, le mardi 14 mai 2024 à 15:15:30

Et dire que nous avons eu droit aux Anneaux de Pouvoir un peu plus tôt cet après-midi...

Cette fois, c'est HBO qui dégaine, et il faut dire qu'il était temps puisque la saison 2 de cette adaptation de l'œuvre de George R.R. Martin, qui se déroule environ trois cents ans avant les évènements de Game of Thrones, doit arriver le 16 juin.

Alors, vos attentes ont encore grimpé ?