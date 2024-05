Un premier réalisateur pour Dunk & l’Œuf

Par Glaurung, le mercredi 8 mai 2024 à 22:01:19

Le réalisateur Owen Harris rejoint l'aventure du deuxième spin-off de Game of Thrones.

Son principal fait d'armes est la réalisation de trois épisodes de la série Black Mirror, dont l'acclamé quatrième épisode de la troisième saison San Junipero. Il devrait réaliser la première moitié de A Knight Of The Seven Kingdoms. Cela représentera 3 épisodes, cette première saison devant en compter 6. Elle sera donc plus courte que les débuts de Game of Thrones ou House of the Dragon, ce qui semble logique pour l'adaptation d'une novella et non de romans.

Les plus attentifs d'entre vous auront remarqué que la série se fait maintenant appeler A Knight Of The Seven Kingdoms et non plus A Knight Of The Seven Kingdoms : The Hedge Knight. Ce nom n'est pas nécessairement définitif.

La diffusion est prévue pour "fin 2025" sur HBO.

