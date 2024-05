Magic : une carte Lotus Noir vendue… 3 millions de dollars

Par Ivy, le mercredi 1 mai 2024 à 19:48:11

Oui, vous avez bien lu...

Il n'est pas rare que des cartes Lotus Noir, issues du premier set de Magic : The Gathering, se vendent à des prix élevés, mais l'une d'entre elles a atteint un nouveau record avec 3 millions de dollars. Ce prix en fait la carte Magic la plus chère, devant l'Anneau Unique acheté 2 millions de dollars par le chanteur Post Malone l'an passé. L'objet, certifié par CGC comme étant en parfaite condition (note de 10), a attiré l’œil d'un collectionneur possédant déjà plusieurs cartes rares issues de Magic, Dragon Ball Z, Pokémon et autres. Connu sous le nom Benjamin Be sur Instagram, il a déclaré : Peut-être que j'ai payé un peu trop cher, mais je n'achète pas pour revendre. Sur le long terme, je devrais m'y retrouver.

Le montant de la transaction interpelle même les amateurs éclairés, certains soupçonnant une opération visant à gonfler le marché ou à promouvoir l'entreprise CGC .

