Harry Potter à toutes les sauces

Par Glaurung, le jeudi 16 mai 2024 à 22:06:05

La chaîne de télévision thématique américaine Food Network a commandé une émission de compétition de cuisine centrée sur la franchise créée par J.K.Rowling.

Elle répondra au doux nom de Harry Potter: Wizards of Baking et des chefs pâtissiers s'y affronteront à coup de créations sucrées et ensorcelées. L'émission sera tournée dans les studios londoniens The Making of Harry Potter, les candidats auront donc la chance de s'affronter dans certains décors originaux de la saga cinématographique.

Nous ne savons pas encore quand devrait sortir ce programme d'indécence glycémique.

Discuter d'Harry Potter sur le forum

Source