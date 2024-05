Berserk: un trailer pour le projet de Studio Eclypse

Par Ivy, le mardi 21 mai 2024 à 20:09:22

Et pour un projet créé par des fans, la qualité semble au rendez-vous !

Berserk: The Black Swordsman est né en réaction au manque d'adaptation convenable de cet arc dans les différentes déclinaisons animées. Des fans ont donc décidé de rendre justice à cette partie de l’œuvre de Kentaro Miura en prenant eux-mêmes en main l'adaptation. Le trailer, qui en donne un avant-goût de 3 minutes, a suscité de nombreuses réactions positives au sein de la communauté.

On vous laisse le découvrir ci-dessous, en attendant une diffusion annoncée pour l'été 2025.

