Une bande annonce pour l’adaptation de Wicked

Par Gillossen, le mercredi 15 mai 2024 à 15:11:12

La comédie musicale à succès, elle-même inspirée par le roman du même nom de Gregory Maguire.

Wicked met en vedette Cynthia Erivo (Harriet, La Couleur Pourpre à Broadway), lauréate d'un Emmy, d'un Grammy et d'un Tony, dans le rôle d'Elphaba, une jeune femme incomprise en raison de sa peau verte inhabituelle, qui n'a pas encore découvert son véritable pouvoir, et Ariana Grande dans le rôle de Glinda, une jeune femme populaire, dorée par les privilèges et l'ambition, qui n'a pas encore découvert son véritable cœur. Toutes deux se rencontrent à l'université de Shiz, dans le fantastique pays d'Oz, et nouent une amitié improbable mais profonde. À la suite d'une rencontre avec le Magicien d'Oz, leur amitié est mise à l'épeuvre et leurs vies prennent des chemins très différents. Le désir inébranlable de popularité de Glinda la voit séduite par le pouvoir, tandis que la détermination d'Elphaba à rester fidèle à elle-même et à ceux qui l'entourent aura des conséquences inattendues et choquantes sur son avenir. Leurs aventures extraordinaires à Oz les verront finalement accomplir leur destin en tant que Glinda la gentille sorcière et Wicked, la sorcière de l'Ouest.

Réalisé par Jon M. Chu (Crazy Rich Asians, In the Heights), Wicked arrivera en salles le 27 novembre. La deuxième partie devrait arriver dans les salles de cinéma le 26 novembre 2025.