Une adaptation pour le roman Grendel

Par Gillossen, le vendredi 10 mai 2024 à 23:39:39

Jeff Bridges devrait incarner l'un des monstres les plus célèbres de la littérature anglaise dans Grendel. Il affrontera le Beowulf de Dave Bautista dans un nouveau projet de long métrage qui mettra en scène des créatures de la Jim Henson Company. Le film sera présenté au Festival de Cannes à la fin du mois.

Grendel est une adaptation du roman éponyme de John Gardner publié chez nous chez Lunes d'encre, roman qui reprend le poème épique anglais Beowulf du point de vue de son méchant, le monstre Grendel. Le film mettra également en scène Bryan Cranston (Breaking Bad) dans le rôle du roi Hrothgar, Sam Elliott (The Big Lebowski) dans celui du dragon, Thomasin McKenzie (Last Night in Soho) dans celui de la reine Wealhtheow et Aidan Turner (Poldark) dans celui d'Unferth. Le film devrait être écrit et réalisé par Robert D. Krzykowski, qui a dirigé Elliott et Turner dans The Man Who Killed Hitler and Then the Bigfoot. « Le chef-d'œuvre fou de John Gardner aborde intelligemment ce que c'est que d'être humain à travers le regard sauvage d'un monstre. C'est un honneur de travailler avec un groupe de conteurs aussi remarquables, qui cherchent tous à apporter quelque chose de merveilleux et d'inattendu au public », déclare ainsi le metteur en scène.

Le roman de Gardner avait déjà été adapté en 1981 dans le film d'animation australien Grendel Grendel Grendel, avec Peter Ustinov pour donner sa voix au monstre.

