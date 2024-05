The Witcher : Freya Allan espère un bon accueil pour Liam Hemsworth

Par Glaurung, le jeudi 9 mai 2024 à 23:02:05

L'actrice qui incarne Ciri a fait part de ce souhait en s'exprimant sur la quatrième saison à venir pour la série adaptant l’œuvre d'Andrzej Sapkowski.

Elle rappelle que la situation de Liam Hemsworth n'est pas idéale, et assure qu'il s'entraîne et y met du cœur, malgré les attaques qu'il peut recevoir de certains fans de la série. L'actrice revient également sur son propre personnage, indiquant que l'histoire de Ciri va s'assombrir et qu'elle vivra ses propres aventures.

Cette quatrième saison, dans laquelle Laurence Fishburne fera son apparition en incarnant Regis, sortira chez Netflix l'an prochain et son scénario devrait rester très proche de celui des livres.

Discuter de The Witcher sur le forum

Source