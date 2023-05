Avatar le dernier maître de l’air, retour en 2025

Par Ivy, le samedi 29 avril 2023 à 18:59:08

On savait que Paramount et Nickelodeon allaient donner une suite à Avatar: le dernier maître de l'air sous la forme d'une trilogie d'animation, mais restait à savoir quand.

La réponse a été donnée lors la convention CinemaCon : le premier des trois films est annoncé pour le 10 octobre 2025. Par la même occasion, Paramount a dévoilé un premier visuel des héros qui, rappelons-le, seront de jeunes adultes dans les films. L'image, qui représente Aang, Zuko, Katara, Sokka et Toph en train de pratiquer leur art, n'était cependant pas destinée à être rendue publique et le studio l'a fait retirer des sites où elle apparaissait. Mais comme on le sait, rien ne disparaît jamais vraiment sur internet et il n'est pas trop difficile de la retrouver si votre curiosité est piquée.

Ce n'est pas le seul projet dans le monde d'Avatar, puisqu'une série "live" est en cours de production chez Netflix , tandis qu'une rumeur de série animée autour du successeur d'Aang et Korra n'a toujours pas été confirmée.

Discuter d'Avatar le dernier maître de l'air sur le forum

Source