Un abonnement pour les amateurs de nouvelles

Par Ivy, le lundi 24 avril 2023 à 09:38:55

Les Editions 1115, spécialisées dans les littératures de l'imaginaire en format court, ont lancé une campagne de financement participatif sur Ulule pour concrétiser l'abonnement ChronoPages.

Le concept ? Vous recevez chaque mois, dans votre boîte aux lettres, une nouvelle de 32 pages signée par un auteur ou une autrice de la maison, dont font partie notamment Lionel Davoust, Silène Edgar, Thomas Geha, Jean-Laurent Del Socorro et Danielle Martinigol. Les abonnements disponibles durent entre six mois et deux ans. Le but, outre celui d'encourager les nouvellistes français, est de rémunérer justement le travail des écrivains en augmentant le nombre de lecteurs réguliers et en leur versant des droits plus élevés que ce qui se pratique habituellement dans l'édition. Diverses contreparties sont évidemment disponibles et tous les titres peuvent aussi être commandés hors abonnement.

La campagne de financement se terminera le 3 juin, tandis que les nouvelles seront expédiées à partir du mois de septembre.

