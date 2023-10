Un collectif appelle à renoncer aux traductions par IA

Par Ivy, le jeudi 5 octobre 2023 à 20:02:08

Les progrès récents de l'intelligence artificielle posent des questions dans bien des domaines, dont celui de la traduction littéraire.

Un collectif composé de traducteurs et traductrices de l’édition, de la presse, de l’audiovisuel, des jeux vidéo, audioadaptateurs et adaptatrices, et interprètes de conférence signe un manifeste invitant à refuser l'utilisation de l'IA dans le secteur de la culture et de la création. Le texte dénonce notamment l'absence de réflexion et de ressenti de l'IA, les biais qu'elle introduit, la dégradation des conditions de travail lorsqu'on entre dans une logique de rendement et l'utilisation d’œuvres existantes pour alimenter l'IA.

Les signataires estiment que ce qui peut apparaître comme un progrès engendre, en réalité, des pertes immenses en savoir-faire, compétences cognitives, capacités intellectuelles, à l’échelle de toutes les sociétés humaines et prépare un avenir sans âme, sans cœur, sans tripes, saturé de contenus uniformisés, produits instantanément en quantité quasi illimitée. Nous sommes au seuil d’un point de non-retour que nous ne nous pardonnerons pas d’avoir laissé advenir. Pour éviter cela, il est demandé que les entreprises culturelles bannissent l'utilisation de l'IA dans la traduction et la création d’œuvres, que l'utilisation de l'IA soit obligatoirement signalée par les diffuseurs et qu'aucune aide publique ne soit accordée aux œuvres réalisées en partie ou entièrement à l'aide de l'IA.

Le manifeste a reçu de nombreux soutiens issus du monde littéraire et éditorial, notamment celui de trois Prix Nobel de littérature.

